Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
4. Feb 2026
Lesedauer 3 Min.

Erweiterung

MediaMarkt Schweiz lanciert digitalen Marketplace

MediaMarkt Schweiz startet einen eigenen digitalen Marketplace. Mit der neuen Plattform entwickelt das Unternehmen sein Geschäftsmodell in der Schweiz weiter, öffnet seinen Onlineauftritt für ausgewählte externe Handelspartner und erweitert das Sortiment gezielt.
© (Quelle: MediaMarkt)

Die Schweiz ist das neunte Land in der MediaMarktSaturn Retail Group, das einen Marketplace betreibt. Der Marketplace ist vollständig in den bestehenden Onlineshop mediamarkt.ch integriert und wird um Angebote geprüfter Drittanbieter erweitert. Kundinnen und Kunden profitieren damit ab sofort von einem erweiterten Produktsortiment und erhöhten Verfügbarkeiten.

Vom Online-Shop zur Plattformlösung

Der neue MediaMarkt Marketplace positioniert sich als zentrale Plattform für Consumer Electronics und angrenzende Kategorien. Neben Elektronikprodukten umfasst das Angebot unter anderem Sortimente aus Büro, Haushalt, Gaming, Smart Home, Telekommunikation sowie Software.

Mit dem Marketplace baut MediaMarkt sein Angebot in kurzer Zeit massiv aus. Zum Start werden rund 35’000 zusätzliche Artikel verfügbar sein, angeboten von über 20 Marktplatz-Händlern. Dabei setzt MediaMarkt auf eine kuratierte Partnerauswahl und klare Qualitätsstandards.

Einheitliches Einkaufserlebnis – mit Transparenz im Checkout

Das Einkaufserlebnis bleibt für Kundinnen und Kunden bewusst einheitlich: Marketplace-Produkte werden wie gewohnt im MediaMarkt-Onlineshop ausgewählt und im einheitlichen Checkout bezahlt. Die Lieferung erfolgt direkt durch den jeweiligen Partner. Ein klarer Hinweis auf der Produktseite zeigt transparent, ob das Angebot von MediaMarkt oder einem Marketplace-Partner stammt.

„Unser Ziel ist es mit unserem Marketplace eine echte Win-Win-Win-Situation zu schaffen: für unsere Kunden, für unsere Händler und Hersteller sowie für MediaMarkt. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir uns als Plattform strategisch weiterentwickeln, um unseren Kunden dauerhaft die bestmögliche Sortimentsauswahl und Verfügbarkeit anbieten zu können“, so Bastian Herr, Head of Marketplace MediaMarkt Schweiz und Österreich.

Omnichannel bleibt zentral: Beratung und Services in 44 Stores

Als Omnichannel Player differenziert sich MediaMarkt über kompetente Beratung im Markt und starke Services entlang aller Touchpoints. Der Marketplace ist ein zentraler Bestandteil dieses Omnichannel-Ansatzes und hilft dabei, das angebotene Sortiment deutlich zu verbreitern. Das digitale Einkaufserlebnis wird durch Beratung, Services und Dienstleistungen in den 44 stationären Stores ergänzt. Die Plattform ist in Echtzeit mit dem Filialnetz verknüpft und wird künftig um ein umfassendes Serviceangebot für unsere Kundinnen und Kunden ergänzt.

Inhalt

“Mit unserem Marketplace bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine deutlich grössere Produktvielfalt – sowohl Neuware als auch Refurbished-Angebote – und schaffen damit noch mehr Auswahl direkt auf mediamarkt.ch. Gleichzeitig ermöglichen wir unseren Partnern, die Reichweite unserer Omnichannel-Plattform gezielt für ihr Wachstum zu nutzen. So treiben wir unsere digitale Transformation weiter voran und schaffen echten Mehrwert für beide Seiten.

Jan Niclas Brandt, CEO von MediaMarkt Schweiz und Österreich.

Schrittweiser Start mit klaren Qualitätsstandards

Der Start erfolgt schrittweise: Zum Launch werden ausgewählte Partner und Kategorien integriert; anschliessend wird das Angebot kontinuierlich ausgebaut. Für Orientierung und Vertrauen sorgen einheitliche Richtlinien, transparente Kennzeichnung sowie Produkt- und Händlerbewertungen.

Mit dem neuen Marketplace schafft MediaMarkt die Grundlage für weiteres digitales Wachstum, bietet Kundinnen und Kunden ein noch attraktiveres Einkaufserlebnis mit einem breiteren Sortiment und eröffnet Partnern neue Wege für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Schweizer Consumer-Electronics-Markt.

Genaue Details zum Onboarding-Prozess finden interessierte Verkäufer direkt im Onlineshop.

Kommentare

Onlinehandel
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare