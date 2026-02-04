MediaMarkt Schweiz lanciert digitalen Marketplace

Die Schweiz ist das neunte Land in der MediaMarktSaturn Retail Group, das einen Marketplace betreibt. Der Marketplace ist vollständig in den bestehenden Onlineshop mediamarkt.ch integriert und wird um Angebote geprüfter Drittanbieter erweitert. Kundinnen und Kunden profitieren damit ab sofort von einem erweiterten Produktsortiment und erhöhten Verfügbarkeiten.

Vom Online-Shop zur Plattformlösung

Der neue MediaMarkt Marketplace positioniert sich als zentrale Plattform für Consumer Electronics und angrenzende Kategorien. Neben Elektronikprodukten umfasst das Angebot unter anderem Sortimente aus Büro, Haushalt, Gaming, Smart Home, Telekommunikation sowie Software.

Mit dem Marketplace baut MediaMarkt sein Angebot in kurzer Zeit massiv aus. Zum Start werden rund 35’000 zusätzliche Artikel verfügbar sein, angeboten von über 20 Marktplatz-Händlern. Dabei setzt MediaMarkt auf eine kuratierte Partnerauswahl und klare Qualitätsstandards.

Einheitliches Einkaufserlebnis – mit Transparenz im Checkout

Das Einkaufserlebnis bleibt für Kundinnen und Kunden bewusst einheitlich: Marketplace-Produkte werden wie gewohnt im MediaMarkt-Onlineshop ausgewählt und im einheitlichen Checkout bezahlt. Die Lieferung erfolgt direkt durch den jeweiligen Partner. Ein klarer Hinweis auf der Produktseite zeigt transparent, ob das Angebot von MediaMarkt oder einem Marketplace-Partner stammt.

„Unser Ziel ist es mit unserem Marketplace eine echte Win-Win-Win-Situation zu schaffen: für unsere Kunden, für unsere Händler und Hersteller sowie für MediaMarkt. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir uns als Plattform strategisch weiterentwickeln, um unseren Kunden dauerhaft die bestmögliche Sortimentsauswahl und Verfügbarkeit anbieten zu können“, so Bastian Herr, Head of Marketplace MediaMarkt Schweiz und Österreich.

Omnichannel bleibt zentral: Beratung und Services in 44 Stores

Als Omnichannel Player differenziert sich MediaMarkt über kompetente Beratung im Markt und starke Services entlang aller Touchpoints. Der Marketplace ist ein zentraler Bestandteil dieses Omnichannel-Ansatzes und hilft dabei, das angebotene Sortiment deutlich zu verbreitern. Das digitale Einkaufserlebnis wird durch Beratung, Services und Dienstleistungen in den 44 stationären Stores ergänzt. Die Plattform ist in Echtzeit mit dem Filialnetz verknüpft und wird künftig um ein umfassendes Serviceangebot für unsere Kundinnen und Kunden ergänzt.