Michael Tobler neuer CEO von iWay

Der Verwaltungsrat des Internetanbieters iWay ernennt Michael Tobler (54) zum neuen CEO. Er wird seine Tätigkeit bei iWay am 1. August 2026 aufnehmen. Tobler soll mit der neuen Telefonie- und der kommenden neuen Mobile-Plattform das Wachstum vorantreiben und die Profitabilität weiter verbessern, Unternehmensprozesse optimieren und Strukturen weiterentwickeln. Nach einer intensiven Einarbeitungsphase übernimmt er dann ab 1. Januar 2027 offiziell die Gesamtverantwortung als CEO von Markus Vetterli.

Dieser wird im Verwaltungsrat sein Wissen dem Unternehmen weiter zur Verfügung stellen. Michael Tobler bringt jahrzehntelange, umfassende Expertise und Führungserfahrung im Telekom- und IT-Bereich mit. Als Leiter Produkte und Technik bei der iWay-Eigentümerin SAK ist er seit 2017 verantwortlich für die operative Exzellenz und zukunftsgerichtete ICT-Lösungen. Er ist ein ausgewiesener Experte im Produktmanagement, insbesondere bei Betrieb und Strategie von FTTH-Netzen (Fiber to the Home). Seit 2018 unterstützt er den Verwaltungsrat von iWay als Verwaltungsratssekretär und kennt deshalb Organisation, Kultur und strategische Ausrichtung des Unternehmens bereits hervorragend. Zudem ist er ebenfalls als Sekretär der Verwaltungsräte der SAK-Töchter Ascano Informatik und Rechenzentrum Ostschweiz engagiert. Durch seine Erfahrung in diesen Verwaltungsräten verfügt er auch über wertvolle Einblicke in Governance, Strategie und Unternehmensführung.

Toblers inhaltliche Stärken umfassen Produkt- und Portfolio-Strategie zur Entwicklung marktgerechter Angebote sowie Erfahrung im Netz- und Infrastruktur-Betrieb, insbesondere beim FTTH-Betrieb und im ICT-Netzmanagement. «Ich freue mich ausserordentlich, dass wir mit Michael Tobler den geeigneten Nachfolger für die CEO-Rolle gefunden haben und er sich in einem breiten, sehr gut dotierten Bewerberfeld durchsetzen konnte», sagt Andreas Schwizer, Leiter Geschäftsbereich ICT und Mitglied der Geschäftsleitung bei SAK und Verwaltungsratspräsident von iWay. «Mit seiner tiefen ICT-Expertise, strategischen Weitsicht und langjährigen Nähe zu iWay ist er der ideale Kandidat, um iWay in die nächste Wachstumsphase zu führen. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass er die authentische Unternehmenskultur weiter stärken und innovative Lösungen vorantreiben wird.»

«Markus Vetterli, Mitbegründer von iWay, hat das Unternehmen über viele Jahre mit viel Herzblut und unermüdlichem Engagement auf- und ausgebaut und seit 2021 als CEO zu nachhaltigem Erfolg geführt», würdigt Schwizer die Arbeit von Vetterli. «Wir danken ihm für seine herausragenden Verdienste und freuen uns, dass er bis Ende 2026 einen reibungslosen Übergang in der Unternehmensleitung garantiert und danach im Verwaltungsrat wirken wird.»

«iWay ist ein dynamisches Unternehmen mit sehr guten und motivierten Mitarbeitenden und einer authentischen Kultur, die es zu bewahren gilt. Ich freue mich darauf, die kommenden Herausforderungen gemeinsam anzugehen, dem Unternehmen zu weiterem Wachstum zu verhelfen und neue Marktanteile zu gewinnen», so Tobler zu seiner zu seiner neuen Aufgabe als iWay-CEO.