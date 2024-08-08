Micro und Samsung stellen Kinder Scooter mit integriertem Galaxy SmartTag2 vor

Dank der Integration des Samsung Galaxy SmartTag2 in das Trittbrett des Mini Micro Scooters soll der Scooter zu einem praktischen Begleiter für Familien werden. Der SmartTag2 ermöglicht es, den verlorenen oder verlegten Scooter schnell und einfach via App wiederzufinden.

Verfügbarkeit und Preis

Das Mini Micro Deluxe Glow LED in der Farbe Glacier Aqua mit integriertem Galaxy SmartTag2 ist ab sofort im Micro Online Store sowie bei ausgewählten Fachhändlern zu einem Preis von CHF 129 (UVP) erhältlich.