8. Aug 2024
Lesedauer 2 Min.
Scooter mit GPS
Micro und Samsung stellen Kinder Scooter mit integriertem Galaxy SmartTag2 vor
Der Kinder Scooter, das Mini Micro Deluxe Glow LED, soll eine Fusion aus Sicherheit und Spass für die ganze Familie bieten. Dies dank den leuchtenden Elementen und dem integrierten GPS-Tracker Samsung Galaxy SmartTag2.
Dank der Integration des Samsung Galaxy SmartTag2 in das Trittbrett des Mini Micro Scooters soll der Scooter zu einem praktischen Begleiter für Familien werden. Der SmartTag2 ermöglicht es, den verlorenen oder verlegten Scooter schnell und einfach via App wiederzufinden.
Verfügbarkeit und Preis
Das Mini Micro Deluxe Glow LED in der Farbe Glacier Aqua mit integriertem Galaxy SmartTag2 ist ab sofort im Micro Online Store sowie bei ausgewählten Fachhändlern zu einem Preis von CHF 129 (UVP) erhältlich.
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