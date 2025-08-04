Microsoft und Spotify im Visier von Phishing

Check Point Research, die Sicherheitsanalyse-Abteilung des IT-Security-Anbieters Check Point Software Technologies, hat sein aktuelles «Brand Phishing Ranking» für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht. Mit 25 Prozent aller erfassten Phishing-Versuche bleibt Microsoft weiterhin die am häufigsten missbrauchte Marke. Dahinter folgen Google (11 %) und Apple (9 %).

Auffällig ist das Comeback von Spotify: Der Musikstreaming-Dienst taucht erstmals seit 2019 wieder in den Top 10 auf und belegt mit sechs Prozent Rang vier. Der Technologiesektor führt damit die Liste der am häufigsten imitierten Branchen weiterhin an – vor sozialen Netzwerken und E-Commerce-Plattformen.

Gefälschte Login-Seiten im Spotify-Look

Ein besonders verbreiteter Phishing-Angriff im Quartal zielte auf Spotify-Nutzer. Über eine täuschend echt gestaltete Anmeldeseite (premiumspotify\[.]abdullatifmoustafa0\[.]workers.dev) wurden Zugangsdaten abgegriffen und Opfer anschliessend auf eine gefälschte Zahlungsmaske weitergeleitet. Ziel: der Diebstahl von Kreditkarteninformationen. Diese Rückkehr von Spotify in die Top-Liste verdeutlicht laut Check Point, dass digitale Unterhaltungsangebote verstärkt ins Visier von Cyberkriminellen geraten.