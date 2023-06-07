Mit der Migros-App kann man jetzt auch online einkaufen

Um das komplette Online-Angebot zu sehen, klicken Sie in der App auf den «Bestellen»-Tab. Neu kann man übrigens auch alle Mitglieder im Cumulus-Punkte-Haushalt einladen und in der App gemeinsam sammeln.

Hinweis: Für die Migros-App ist ein Migros-Konto-Login nötig. Der Mindestbestellwert liegt weiterhin bei 99 Franken. Laut Info kann man seine offenen Bestellungen in der App nicht ergänzen (nur auf migros.ch, solange die Bestellung noch nicht gepackt wurde).

PCtipp meint

Wer die Dienstleistungen von Migros regelmässig nutzt, wird vermutlich sehr erfreut sein. Wer im Laden bisher die App zückte, um zum Beispiel digitale Coupons scannen zu lassen und dazu noch ab und an Online-Einkäufe samt Heimlieferung nutze, musste ärgerlicherweise zwei Apps desselben Lebensmittelhändlers installieren. Die Autorin findet diese Zusammenführung somit eine praktische Sache.