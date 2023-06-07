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Claudia Maag
7. Jun 2023
Lesedauer 2 Min.

Migros

Mit der Migros-App kann man jetzt auch online einkaufen

Ab sofort kann man in der Migros-App auch direkt seine Online-Einkäufe tätigen und sich die Lebensmittel nach Hause liefern lassen.

Der Lebensmittel-Riese hat Anfang Monat die Online-Einkäufe in die Migros-App integriert

© (Quelle: Migros)

Seit 1. Juni 2023 hat der Lebensmittel-Riese die Online-Einkäufe in die Migros-App integriert. Bisher musste dafür eine separate App des orangen Riesen installiert werden. Man kann die Migros-App nicht nur – wie bisher – an der bedienten Kasse, beim Self-Checkout oder mit subitoGo benutzen, sondern neu auch für Online-Einkaufs-Lieferungen. Auch Aktionen-Infos und die digitalen Coupons sind weiterhin verfügbar.

«Die Zusammenführung von Online- und Filialeinkauf in der Migros App ist ein wichtiger Schritt zu einem einfacheren und nahtloseren Einkaufserlebnis für alle Migros-Kundinnen und -Kunden, so Florian Vogler, Product Manager bei Migros Online im Communiqué.

In der Migros-App gibts nun den neuen Tab «Bestellen»

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Um das komplette Online-Angebot zu sehen, klicken Sie in der App auf den «Bestellen»-Tab. Neu kann man übrigens auch alle Mitglieder im Cumulus-Punkte-Haushalt einladen und in der App gemeinsam sammeln.

Hinweis: Für die Migros-App ist ein Migros-Konto-Login nötig. Der Mindestbestellwert liegt weiterhin bei 99 Franken. Laut Info kann man seine offenen Bestellungen in der App nicht ergänzen (nur auf migros.ch, solange die Bestellung noch nicht gepackt wurde).

PCtipp meint

Wer die Dienstleistungen von Migros regelmässig nutzt, wird vermutlich sehr erfreut sein. Wer im Laden bisher die App zückte, um zum Beispiel digitale Coupons scannen zu lassen und dazu noch ab und an Online-Einkäufe samt Heimlieferung nutze, musste ärgerlicherweise zwei Apps desselben Lebensmittelhändlers installieren. Die Autorin findet diese Zusammenführung somit eine praktische Sache.

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