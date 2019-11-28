Migros kippt Nachbarschafts-Hilfe Amigos

Der Test fand in Zürich und Bern statt und stiess laut Migros auf reges Interesse. Nutzerzahlen hat Migros aber keine bekannt gegeben. Dennoch ist am Ende der Testphase nun Schluss. Der Dienst wird am 10. Dezember abgeschaltet.

In einer Mitteilung heisst es, nach einer ersten Evaluation kam man zum Schluss, dass eine mögliche Weiterentwicklung einen Wechsel von einer Social-Shopping-Plattform hin zu einer gewöhnlichen kommerziellen Shopping-Plattform bedeutet hätte. Dies wäre im Widerspruch zur ursprünglichen, sozialen Idee gestanden, so der Lebensmittelriese.

«Amigos» hatte 2019 in mehreren Kategorien den «Best of Swiss Web-Award» Gold, Silber sowie Bronze gewonnen.