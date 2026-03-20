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Patrick Hediger
20. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

Übernahme

mobilezone übernimmt Apfelkiste.ch

mobilezone hat sich mit den Eigentümern der AK Group AG über den Kauf der Schweizer E-Commerce Plattform Apfelkiste.ch («Apfelkiste») und des Retail-Branding- und Sourcing-Spezialisten MAREIN geeinigt.
© (Quelle: Apfelkiste.ch)

Am 19. März 2026 haben sich mobilezone und die Verkäuferparteien – bestehend aus der Schweizer Beteiligungsgesellschaft Invision, dem Gründer von Apfelkiste, Pierre Droigk, sowie einem Mitgründer – auf den Kauf der AK Group geeinigt. Die Aktivitäten der AK Group AG umfassen die E-Commerce Plattform Apfelkiste sowie das auf Retail-Branding- und Produktbeschaffung spezialisierte Unternehmen MAREIN.

Der Transaktionspreis (Enterprise Value) beträgt rund CHF 180 Mio. und wird in bar bezahlt. Der Vollzug des Kaufes (Closing) wird bis Ende Juni 2026 erwartet. Pierre Droigk, bisheriger Group CEO der AK Group, wird nächstes Jahr an der Generalversammlung 2027 zur Wahl in den Verwaltungsrat der mobilezone holding ag vorgeschlagen. Operativ werden Apfelkiste und MAREIN von den heutigen Geschäftsführern Marc Isler und William Reinecke weitergeführt.

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