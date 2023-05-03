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Bernhard Lauer
3. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.

Blue Tea Ltd.

Mondlandung mit 4 Kilobyte RAM

Vor 54 Jahren landete Apollo 11 auf dem Mond. Und zwar mithilfe eines IBM-Computers, der nur 4 Kilobyte Arbeitsspeicher besass. Blue Tea Ltd. hat überlegt, was man heute mit 4 Kilobyte RAM machen kann.

Der Apollo Guidance Computer (Ansicht NASA): 4 KByte RAM reichten 1969, um zum Mond zu fliegen.

© (Quelle: Wikipedia.org, Gemeinfrei)

1. Steuerung von Neopixeln: Mit nur 4 KByte RAM können bis zu 1000 Neopixel effizient gesteuert werden, was die Erstellung von lebendigen, dynamischen Lichtanzeigen ermöglicht. Mit diesem relativ kleinen Speicher können Farbe und Helligkeit jedes Neopixels verwaltet werden, was unendliche Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung visueller Effekte bietet. Durch den Einsatz effektiver Programmiertechniken und die Optimierung der Speichernutzung können die Benutzer die Leistung von 4 KByte RAM effektiv nutzen, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und fesselnde Displays mit 1000 Neopixeln zu entwickeln.

2. Programmieren Sie ein Java-Spiel: Mit nur 4 KByte RAM ist es möglich, ein einfaches, aber fesselndes Spiel in Java zu entwickeln und dabei die Vielseitigkeit und den objektorientierten Charakter der Sprache zu nutzen. Diese Einschränkung kann Kreativität und Optimierung fördern und zu einem minimalistischen Spiel führen, das den Einfallsreichtum eines Entwicklers und sein Verständnis der Java-Programmierung innerhalb der Beschränkungen einer 4-KByte-Umgebung unter Beweis stellt. Zwei Spiele, die diese RAM-Grösse benötigen, sind Pong und Arkanoid.

3. Speichern Sie ein 20-seitiges Dokument: Es ist möglich, eine erstaunliche Datenmenge zu speichern, wenn man effektive Komprimierungstechniken verwendet. Bei einem guten Komprimierungsverhältnis kann man potenziell bis zu 40 KByte unkomprimierter Daten speichern, was ungefähr 20 Seiten Textinhalt entspricht.

Blue Tea Ltd.

Details zum Apollo Guidance Computer auf Wikipedia.

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