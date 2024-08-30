Motorola Edge 50 Neo vorgestellt

Natürlich verfügt das Gerät auch über diverse Kameras. Die Hauptkamera mit 50MP kombiniert die Lichtempfindlichkeit des LYTIA-Sensors von Sony mit der Bildverarbeitung von moto ai, um die Herausforderungen bei der Aufnahme von Nachtszenen zu bewältigen. Daneben hat es das 10-MP-Teleobjektiv mit 3-fachem optischen Zoom und ein 13-MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Die Frontkamera verfügt über 32MP.

Die moto ai-Bildverarbeitung arbeitet im Hintergrund der Kamerasensoren mit allen Objektiven, um mehrere Ansichten zu analysieren und die Belichtungen so zu mischen, dass daraus ein naturgetreues Bild entsteht. Im Gegensatz zu anderen Methoden arbeitet sie direkt am unkomprimierten Bild, um versteckte Details, sattere Farben und subtile Strukturen zu erhalten. Erste Testbilder, die wir geschossen haben, können durchaus überzeugen.

Bei der Entwicklung des Motorola Edge 50 Neo stand die Langlebigkeit im Vordergrund. Es erfüllt die Schutzart IP682 und widersteht Staub, Schmutz und Sand mit einer Korngrösse von mehr als 1 mm sowie dem Eintauchen in 1,5 m tiefes Süsswasser für bis zu 30 Minuten. Das Gerät wurde so entwickelt, dass es den militärischen Qualitätsstandards entspricht, mit einer MIL-STD-810H-Einstufung, die strenge Tests für Langlebigkeit und den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen¹ voraussetzt. Abgerundet wird das robuste Paket durch Corning Gorilla Glass 3.

moto ai

Mit den neuen Edge-Geräten von Motorola können Verbraucher ein intuitives, persönliches Erlebnis mit verbesserten Sicherheitsfunktionen geniessen. Durch die Auswahl von Schriftarten, Farben und Symbolen passen die Kunden das Gerät ganz einfach an und verleihen ihrem Smartphone einen persönlichen Touch. Dank moto ai sind Erlebnisse wie Style Sync und Magic Canvas ebenfalls verfügbar. Mit Style Sync können die Kunden ganz einfach Hintergrundbilder und Gerätedesigns erstellen, die zu ihrem individuellen Style passen, oder sie können mit Magic Canvas ihre Fantasie mit nur einer Texteingabe in farbenreiche Bilder verwandeln.

Mit intuitiven Gesten wie Drehen und Tippen können die Nutzer verschiedene Funktionen steuern oder ihre Lieblingsanwendungen starten. Mit Family Space kann die Bildschirmzeit begrenzt und der Zugang kontrolliert werden, damit Kinder in einem sicheren, eigenen Bereich lernen und spielen können. Mit Smart Connect lässt sich das mobile Erlebnis auf einen Fernseher oder ein externes Display7 ausweiten oder sogar mit einem PC8 synchronisieren. Darüber hinaus können die Verbraucher sicher sein, dass ihr Handy geschützt ist, da alle Sicherheitseinstellungen in der Moto Secure-Software verwaltet werden.

Preise und Verfügbarkeiten:

Das Motorola Edge 50 Neo ist in den Farben Pantone Poinciana, Pantone Lattè, Pantone Grisaille in Kürze erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei CHF 499.-