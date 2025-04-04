Motorola edge 60 fusion kommt in die Schweiz

Motorola bringt mit dem edge 60 fusion das erste Modell der neuen 60er-Serie nach Deutschland. Es ist ab dem 5. April für 329 Franken erhältlich. Die Farben „Amazonite“ (Hellgrün), „Slipstream“ (Dunkelblau) und „Zephyr“ (Rosa) kommen vom Partner Pantone.

Das Quad-Curve-Edge-Display mit 6,7 Zoll und 120 Hz Bildwiederholrate geht nahtlos in die Rückseite über, die eine Kunstleder-Beschichtung hat. Das acht Millimeter dünne Smartphone ist gemäss den Normen IP68 und IP69 sowie dem Standard MIL-810H vor Staub, Wasser und Stürzen aus bis zu 1,5 Metern Höhe geschützt.

Die weitere Ausstattung umfasst einen MediaTek Dimensity 7300 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB Datenspeicher, eine 32-Megapixel-Selfiecam und eine rückwärtige Kamera mit einer 50-Megapixel-Hauptlinse sowie einem 122-Grad-Weitwinkel mit Makrofunktion. Der 5.200-mAh-Akku kann mit 68 Watt schnell geladen werden. Als erstes Modell des Herstellers bekommt es zudem die hauseigene Moto KI ab Werk.