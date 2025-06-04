Motorola erneuert die Mittelklasse mit drei Modellen der G-Serie

Nach den neuen Geräten der Mittel- und Oberklasse bringt Motorola jetzt auch drei günstigere Mittelklasse-Smartphones der G-Serie: G56 5G, G86 5G und G86 Power 5G sind ab sofort in bunten Farben des Partners Pantone in Deutschland verfügbar.

Den Einstieg stellt das G56 5G für 249,99 Euro dar, dessen gemäss IP68/69 und MIL-810H vor Wasser, Staub und Stürzen geschütztes Gehäuse in Blau, Grau, Grün oder Schwarz verfügbar ist. Es hat ein 6,7-Zoll-LC-Display mit 120 Hz und nutzt den MediaTek Dimensity 7060 Chipsatz. Die Ausstattung umfasst 8 GB RAM, 256 GB Datenspeicher, eine 32-Megapixel-Frontkamera und eine rückwärtige Doppelkamera mit einer 50-Megapixel-Hauptlinse sowie einem 8-Megapixel-Weitwinkel. Der 5.200-mAh-Akku kann mit 30 Watt schnell geladen werden.

Die beiden Modelle G86 5G und G86 Power 5G unterscheiden vor allem durch den Akku, der in der Power-Version üppige 6.720 mAh statt 5.200 mAh hat, ausserdem gibt es im Power 512 statt 256 GB Speicher. Vom G56 5G setzen sich die G86-5G-Modelle durch ein 6,7-Zoll-Display mit OLED-Technologie und einen MediaTek Dimensity 7300 Chipsatz ab. Das G86 5G gibt es für 299,99 Euro Hellgrün, Rot, Schwarz oder Violett, die Power-Version ist nur über die Website von Motorola für 329,99 Euro erhältlich.

Schweizer Preise und Verfügbarkeit:

Das moto g86 5G ist ab sofort in vier Farben erhältlich: Cosmic Sky, Golden Cypress, Chrysanthemum und Spellbound. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei CHF 299.90.

Das moto g56 5G ist ab sofort in vier Farben erhältlich: Black Oyster, Dazzling Blue, Dill und Gray Mist erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei CHF 249.90.

Das moto g86 power 5G wird voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt in der Schweiz erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei CHF 329.90.