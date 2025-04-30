Motorola präsentiert neue Razr- und Edge-Serien

Motorola hat seine Smartphone-Baureihen Edge und Razr mit insgesamt vier neuen Modellen aufgefrischt. Alle Geräte kommen mit der hauseigenen KI „Moto AI“ und in bunten Farben, die gemeinsam mit dem Partner Pantone entwickelt wurden.

Bei den Foldables der Razr-Serie unterscheiden sich das Basismodell Razr 60 und die Ultra-Variante optisch nicht mehr so deutlich wie in den Vorjahren. Das Razr 60 besitzt innen ein 6,9 Zoll grosses Display, der äussere Bildschirm bedeckt mit 3,6 Zoll den grössten Teil der Klappenoberseite. Beim Razr 60 Ultra sind die Displays mit 7 Zoll innen und 4 Zoll aussen etwas grösser.

Die technische Ausstattung umfasst beim Razr 60 einen MediaTek Dimensity 7400X Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Das Ultra-Modell setzt auf den Snapdragon 8s Gen 3 Elite Prozessor sowie 16 GB RAM und 512 GB Speicher. Beide Geräte verfügen über eine Doppelkamera auf der Aussenseite mit einer 50-Megapixel-Hauptlinse. Zusätzlich kommt beim Ultra ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv zum Einsatz, während das Basismodell hier auf 13 Megapixel setzt. Die Frontkameras lösen mit 32 Megapixeln (Razr 60) beziehungsweise 50 Megapixeln (Razr 60 Ultra) auf.

Unterschiede zeigen sich auch bei den Akkus: Das Razr 60 bietet eine Kapazität von 4.500 mAh und lädt mit 30 Watt kabelgebunden oder 15 Watt kabellos. Im Ultra-Modell beträgt die Kapazität 4.700 mAh, geladen wird hier mit 68 Watt per Kabel oder 30 Watt kabellos.

Das motorola razr 60 voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt in der Schweiz erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei CHF 799.90.

Das motorola razr 60 ultra ist ab Ende April 2025 in folgenden Farben erhältlich: Cabaret, Mountain Trail, Scarab und Rio Red. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei CHF 1'299.90.

Zwei neue Edge-Modelle