Mozilla spendiert Thunderbird ein neues Logo

PCtipp meint: Ja, Sie haben richtig gelesen: Mozilla hat eine iOS-Version auf der Thunderbird-Roadmap, es wird aber vermutlich Ende 2023, bis sie dann da ist. Lange hat der Thunderbird-E-Mail-Client stagniert und galt eher als altmodisch. Doch in den letzten Monaten geht einiges bei Thunderbird – dank des Projektes «Supernova». Es gibt nicht nur regelmässig neue Features, sondern die Entwickler überarbeiten Thunderbird grundlegend und wollen laut eigenen Angaben Thunderbird nichts weniger als «neu erfinden». Die Autorin ist gespannt, wie Thunderbird 115/Supernova (hoffentlich) noch diesen Sommer/Herbst aussehen wird.