E-Mail-Client
Mozilla spendiert Thunderbird ein neues Logo
Mozilla hat das neue Thunderbird-Logo vorgestellt, welches je eine eigene Variante für Windows, macOS, Linux, Android und iOS erhält. Das Design stammt von Jon Hicks, Schöpfer der originalen Firefox- und Thunderbird-Logos.
Doch nicht nur das Logo ist neu. Schon seit Monaten überarbeiten die Entwickler im Supernova-Projekt die Oberfläche des E-Mail-Clients grundlegend. Ein neues Kalender-UI (User Interface, Bedienoberfläche) wurde bereits vorgestellt. Der Zeitplan sieht offenbar vor, dass Thunderbird 115 (Codename «Supernova») noch diesen Sommer lanciert wird.
PCtipp meint: Ja, Sie haben richtig gelesen: Mozilla hat eine iOS-Version auf der Thunderbird-Roadmap, es wird aber vermutlich Ende 2023, bis sie dann da ist. Lange hat der Thunderbird-E-Mail-Client stagniert und galt eher als altmodisch. Doch in den letzten Monaten geht einiges bei Thunderbird – dank des Projektes «Supernova». Es gibt nicht nur regelmässig neue Features, sondern die Entwickler überarbeiten Thunderbird grundlegend und wollen laut eigenen Angaben Thunderbird nichts weniger als «neu erfinden». Die Autorin ist gespannt, wie Thunderbird 115/Supernova (hoffentlich) noch diesen Sommer/Herbst aussehen wird.
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