Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
31. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.

E-Mail-Client

Mozilla spendiert Thunderbird ein neues Logo

Nach fast 20 Jahren erhält der Open-Source-E-Mail-Client Thunderbird ein aufgepepptes Logo. Zudem soll im Sommer Thunderbird 115 Supernova ausgerollt werden. Das meint PCtipp dazu.

So sieht das neue Thunderbird-Logo aus

© (Quelle: Mozilla)

Mozilla hat das neue Thunderbird-Logo vorgestellt, welches je eine eigene Variante für Windows, macOS, Linux, Android und iOS erhält. Das Design stammt von Jon Hicks, Schöpfer der originalen Firefox- und Thunderbird-Logos.

Mozilla plant offenbar auch eine Thunderbird-App für iPhones (vermutlich kommt sie aber erst Ende 2023)

 © Quelle: Mozilla

Doch nicht nur das Logo ist neu. Schon seit Monaten überarbeiten die Entwickler im Supernova-Projekt die Oberfläche des E-Mail-Clients grundlegend. Ein neues Kalender-UI (User Interface, Bedienoberfläche) wurde bereits vorgestellt. Der Zeitplan sieht offenbar vor, dass Thunderbird 115 (Codename «Supernova») noch diesen Sommer lanciert wird.

Ein Einblick, wie Thunderbirds Logo unter Android bzw. Android Adaptive aussehen wird

 © Quelle: Mozilla

PCtipp meint: Ja, Sie haben richtig gelesen: Mozilla hat eine iOS-Version auf der Thunderbird-Roadmap, es wird aber vermutlich Ende 2023, bis sie dann da ist. Lange hat der Thunderbird-E-Mail-Client stagniert und galt eher als altmodisch. Doch in den letzten Monaten geht einiges bei Thunderbird – dank des Projektes «Supernova». Es gibt nicht nur regelmässig neue Features, sondern die Entwickler überarbeiten Thunderbird grundlegend und wollen laut eigenen Angaben Thunderbird nichts weniger als «neu erfinden». Die Autorin ist gespannt, wie Thunderbird 115/Supernova (hoffentlich) noch diesen Sommer/Herbst aussehen wird.

Kommentare

E-Mail Mozilla Thunderbird Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare