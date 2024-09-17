MySports ab sofort bei Teleboy verfügbar

Das Pay-TV-Paket bietet Kund:innen eine grosse Vielfalt, bestehend aus 14 Sportsendern und spezialisiert sich dabei vor allem auf Eishockey. Das Zusatzpaket von MySports lässt sich zum bestehenden Internet- und TV-Abo dazubuchen und über die Teleboy TV-Apps streamen.

Der in Zürich ansässige Anbieter für Internet, Telefonie und Fernsehen, Teleboy, ergänzt pünktlich zum Start der neuen Eishockey-Saison sein Angebot um das Pay-TV-Paket MySports. Teleboy Kunden können ab sofort das Paket zu ihrem bestehenden Internet- und TV-Abo dazubuchen. Auch Neukunden können MySports als Zusatzoption zu ihren neuen Abos bestellen. Zum Release bietet Teleboy das Paket zu einem exklusiven Preis von CHF 14.90.- statt CHF 29.90.- pro Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr an. Während das Angebot sich aktuell noch an TV- und Internet-Kund:innen richtet, arbeitet Teleboy bereits daran, das Paket in Zukunft auch für TV-Only-Kunden verfügbar zu machen.

Enthalten sind 14 Sender, die eine grosse Vielfalt an Sportsendungen bieten, sich aber vor allem auf Eishockey spezialisieren. Mit dem Pay-TV-Paket MySports erweitert Teleboy sein Portfolio von über 300 Sendern. Dass dies für das Produkt eine grosse Bereicherung ist, findet auch Michael Wendt, Chief Commercial Officer bei Teleboy: "Neben Fussball ist Eishockey eine der wichtigsten Sportarten für die Schweizer und somit von nationaler Bedeutung. Wir freuen uns, dass wir mit MySports unser Gesamt-Angebot für unsere Kunden weiter aufwerten können."

Das MySports Komplettpaket integriert in die Teleboy TV-Apps

Kunden, die MySports bei Teleboy bestellen, können die Sender ganz einfach über Teleboys TV-Apps streamen, die für alle gängigen Smart-TVs und Smartphones erhältlich ist. Das ist für Kund:innen nicht nur bequem, sie können somit das Programm von MySports auch so geniessen, wie es ihren Gewohnheiten entspricht: unterwegs mit dem Smartphone, auf dem Laptop oder dem Big-Screen. Auch Matthias Krieb, Leiter MySports, sieht darin eine grosse Bereicherung für Sport-Fans: "Mit der Integration der MySports-Sender in die Teleboy TV-Apps können Sport-Fans nun noch besser und auf ihre Bedürfnisse angepasst unser Programm geniessen. Live-Sport wird somit für noch mehr Leute zugänglich gemacht."