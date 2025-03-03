MySports jetzt als Pay-TV-Option bei Zattoo verfügbar

Mit dem MySports-Paket können Nutzer bei Zattoo insgesamt über 400 Spiele der Swiss Ice Hockey National League pro Saison live verfolgen. Neben sämtlichen Partien der National League werden auch Top-Spiele der NHL sowie der Champions Hockey League übertragen. Das Angebot startet passend zu den Play-Ins der National League am 4. März und überträgt alle Spiele der Playoffs (ab 13. März) sowie der Playouts (ab 15. März) live auf MySports.

Zusätzlich bietet das MySports Pay-TV-Paket umfangreiche Studioformate mit Analysen, Experten-Talks und Highlight-Zusammenfassungen. Exklusive Dokumentationen aus der MySports-Redaktion gewähren zudem spannende Einblicke hinter die Kulissen des Sports. Darüber hinaus umfasst das Programm hochkarätige Sportereignisse, darunter Eishockey aus der DEL sowie verschiedene Action-Sportarten. Ergänzt wird das Programm durch 24-Stunden-Sendungen von Sportdigital1+, MySports EDGE und Motorvision.tv, die weitere sportliche Highlights wie die Swedish Hockey League (SHL), NASCAR, Major League Baseball (MLB), Rugby, die IndyCar Series und die Le Mans Series präsentieren.

Das MySports-Paket auf Zattoo umfasst insgesamt 15 Kanäle in Full-HD-Qualität, die ein vielfältiges Sportprogramm bieten. Dazu gehören die Hauptsender MySports EINS (DE) und MySports UN (FR) sowie die zusätzlichen Kanäle MySports 2 bis 10. Ergänzt wird das Angebot durch MySports EDGE, Sportdigital1+ und Motorvision.tv in den Sprachversionen Deutsch und Französisch.

Flexible Abonnementoptionen und Preise

Das MySports-Paket kann bei Zattoo flexibel gebucht werden. Sportfans haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Abonnement-Modellen:

Monatsabo für CHF 39.90 pro Monat, ideal für alle, die flexibel bleiben möchten.

Jahresabo für CHF 29.90 pro Monat bei einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten, für langfristige Sportfans zum günstigeren Preis.

Das Monatsabo verlängert sich automatisch um einen weiteren Monat und kann mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende der jeweiligen Laufzeit beendet werden.

Das Jahresabo hat eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten. Nach Ablauf der ersten Vertragsperiode verlängert sich das Abonnement automatisch um jeweils einen weiteren Monat zum Preis von CHF 29.90 pro Monat. Auch hier gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat zum jeweiligen Vertragsende.

Exklusives Einführungsangebot: Sechs Monate gratis im Jahresabo

Bis zum 31. März profitieren Neukunden von einem exklusiven Einführungsangebot: Beim Abschluss eines MySport Jahresabonnements sind die ersten sechs Monate kostenlos. Danach läuft das Abo regulär weiter. Damit sparen Nutzer 50 % im ersten Jahr und erhalten vollen Zugriff auf das neue Pay-TV-Angebot von Zattoo.