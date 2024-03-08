Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Bernhard Lauer
8. Mär 2024
Lesedauer 3 Min.

Chris Boss

Der Mythos BASIC und warum es noch lebt

Software-Entwickler Chris Boss hat im Laufe der Jahre über den Mythos der Programmiersprache BASIC referiert und jüngst ein Kapitel nachgelegt, in dem er erklärt, warum BASIC noch längst nicht tot ist.
© (Quelle: Chris Boss, CodeProject.com)

Chris Boss ist der Inhaber (und Programmierer) eines kleinen Softwareentwicklungsunternehmens im ländlichen Virginia, dem Computer Workshop. Er ist ein erfahrener Windows-API-Programmierer (wie er selbst sagt: "eher auf niedriger Ebene") und hat Erfahrung im Schreiben von GUI-Engines (Formulare/Steuerelemente) sowie visuellen Drag-and-Drop-Designern.

Das Besondere: Er programmiert in BASIC, mit einem Computer, den er für 100 US-Dollar erworben hat und der für keine der modernen Entwicklungsumgebungen mehr brauchbar wäre. Seine ersten Erfahrungen mit BASIC machte er bereits im Jahr 1975 und er ist der Sprache bis heute treu geblieben.

Im Laufe der Jahre hat Boss drei grössere Artikel unter der Überschrift "The Myth about BASIC" verfasst. Der jüngste davon ist gerade Ende Februar dazugekommen:

Seine Beiträge zeichenen ein lesenwertes Bild der Programmiersprache BASIC. Er erzählt aus seiner jahrzehnte langen Erfahrung. Hier sein Fazit aus Teil 3 seiner Artikelserie:

"Die Schlussfolgerung ist, dass BASIC weder eine tote Sprache ist noch sterben sollte. Da ich selbst über 60 Jahre alt bin, mag ich mich dem Ende meiner Programmierkarriere nähern und nicht mehr auf dem neuesten Stand der neumodischen Programmiersprachen sein, aber eines weiss ich. Wie viele andere BASIC-Programmierer da draussen habe ich jahrzehntelang meinen Lebensunterhalt mit BASIC verdient und es bis an seine Grenzen gebracht. Ich habe Kunden, die das von mir entwickelte GUI-Framework verwenden und damit komplexe kommerzielle Anwendungen erstellen können, die auf der ganzen Welt eingesetzt werden, einige davon in unternehmenskritischen Umgebungen. Wenn ich eine Hoffnung für die Programmierwelt hätte, dann wäre es, einen zweiten Blick auf BASIC zu werfen und zu sehen, warum es den Lauf der Zeit überdauert hat. [... ]Anderen Programmierern steht es frei, die Anwendung mit dem von Ihnen verwendeten Programm nachzubilden, allerdings mit einer Einschränkung: Die gesamte Anwendung (ohne Grafiken und Medien) muss weniger als 2 Megabyte gross sein und auf allen Windows-Versionen von Windows XP bis Windows 11 laufen."

Dass BASIC heute von Microsoft nur noch stiefmüttlerlich behandelt wird, liegt seiner Meinung nach daran, dass Cross-Plattform-Fähigkeit verlangt wurde, aber lesen Sie selbst.

Kommentare

Software Softwareentwicklung Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare