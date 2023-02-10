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Claudia Maag
10. Feb 2023
Lesedauer 3 Min.

Alliance SwissPass

Nachfolger der Gemeinde-Tageskarte ist ab 2024 erhältlich

Die «Spartageskarte Gemeinde» wird in zwei Preisstufen erhältlich sein. Zwar kann sie wahlweise als E-Ticket ausgedruckt oder als Mobile-Ticket per E-Mail bezogen werden – aber man kann das Ticket ausschliesslich per Schalter oder Gemeindeverwaltung kaufen.

Die Tageskarte Gemeinde ist noch bis Ende dieses Jahres erhältlich. Der Nachfolger ab 2024 heisst «Spartageskarte Gemeinde»

© (Quelle: boppelsen.ch)

Im Oktober 2020 hatte die Alliance SwissPass informiert, dass die Tageskarte Gemeinde in der bisherigen Form nur noch bis Ende 2023 angeboten wird. Jetzt ist das Nachfolgeprodukt bekannt: die «Spartageskarte Gemeinde». Die «Spartageskarte Gemeinde» kann ab 2024 an den Schaltern der Städte und Gemeinden exklusiv gekauft werden.

Die Spartageskarte Gemeinde wird es in zwei Preisstufen geben: für die 1. und die 2. Klasse, mit oder ohne Halbtax. Ausgegeben wird die Karte als personalisiertes Mobile- oder Papierticket.

Schweizweites Kontingent

Die frühere Kontingentierung der Tageskarte, die es je nach Gemeinde gab, entfällt. Anstelle der bisherigen Gemeinde-Kontingente wird es künftig ein schweizweites Gesamtkontingent pro Tag geben. Auch die Einschränkung auf die eigenen Einwohnerinnen und Einwohner entfällt laut Communiqué.

Es sei nochmals erwähnt, dass der Verkauf der «Spartageskarte Gemeinde» ausschliesslich über die Schalter der Gemeinde- respektive Stadtverwaltungen möglich ist. So sollen auch nicht digitalaffine Personen Zugang zur «Sparwelt» des öffentlichen Verkehrs erhalten, so Alliance SwissPass.

Preise

Auch beim neuen Angebot gilt: Früher buchen, günstiger reisen. Die günstigere Stufe steht bis maximal 10 Tage vor dem Reisetag zur Verfügung. Mit Halbtaxabo kostet das Tagesbillett in der 2. Klasse 39 Franken. Es kann eine beliebige Anzahl gekauft werden, wobei jede Tageskarte personalisiert ist. Sie kann wahlweise als E-Ticket ausgedruckt oder als Mobile Ticket per E-Mail bezogen werden. Weitere Informationen zur «Spartageskarte Gemeinde» finden sie hier.

Infos zu Geltungsbereich, Gültigkeit und Preise etc.

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

So kommen Sie zu Ihrer «Spartageskarte Gemeinde»

Allerdings muss man laut Mitteilung nun nicht die Gemeinden abklappern. Wer eine «Spartageskarte Gemeinde» kaufen möchte, kann sich künftig auf www.spartageskarte-gemeinde.ch (Seite ist derzeit noch nicht aktiv) über die Verfügbarkeit am gewünschten Tag informieren. Anschliessend kann man die Tageskarte am Schalter der Stadt/Gemeinde seiner Wahl beziehen. Ein direkter Verkauf über die Webseite sei nicht möglich. Ob man sein Billett wenigstens reservieren kann, bevor man es abholt, ist nicht erwähnt und somit unwahrscheinlich.

Die Alliance SwissPass ist die Branchenorganisation des öffentlichen Verkehrs und ein Zusammenschluss von 250 Transportunternehmen und 18 Verbünden.

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