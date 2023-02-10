Nachfolger der Gemeinde-Tageskarte ist ab 2024 erhältlich

Im Oktober 2020 hatte die Alliance SwissPass informiert, dass die Tageskarte Gemeinde in der bisherigen Form nur noch bis Ende 2023 angeboten wird. Jetzt ist das Nachfolgeprodukt bekannt: die «Spartageskarte Gemeinde». Die «Spartageskarte Gemeinde» kann ab 2024 an den Schaltern der Städte und Gemeinden exklusiv gekauft werden.

Die Spartageskarte Gemeinde wird es in zwei Preisstufen geben: für die 1. und die 2. Klasse, mit oder ohne Halbtax. Ausgegeben wird die Karte als personalisiertes Mobile- oder Papierticket.

Schweizweites Kontingent

Die frühere Kontingentierung der Tageskarte, die es je nach Gemeinde gab, entfällt. Anstelle der bisherigen Gemeinde-Kontingente wird es künftig ein schweizweites Gesamtkontingent pro Tag geben. Auch die Einschränkung auf die eigenen Einwohnerinnen und Einwohner entfällt laut Communiqué.

Es sei nochmals erwähnt, dass der Verkauf der «Spartageskarte Gemeinde» ausschliesslich über die Schalter der Gemeinde- respektive Stadtverwaltungen möglich ist. So sollen auch nicht digitalaffine Personen Zugang zur «Sparwelt» des öffentlichen Verkehrs erhalten, so Alliance SwissPass.

Preise

Auch beim neuen Angebot gilt: Früher buchen, günstiger reisen. Die günstigere Stufe steht bis maximal 10 Tage vor dem Reisetag zur Verfügung. Mit Halbtaxabo kostet das Tagesbillett in der 2. Klasse 39 Franken. Es kann eine beliebige Anzahl gekauft werden, wobei jede Tageskarte personalisiert ist. Sie kann wahlweise als E-Ticket ausgedruckt oder als Mobile Ticket per E-Mail bezogen werden. Weitere Informationen zur «Spartageskarte Gemeinde» finden sie hier.