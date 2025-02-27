.NET 10 Preview 1 verfügbar: Neue Funktionen und Verbesserungen

Diese Version bringt eine Reihe bedeutender Verbesserungen im .NET Runtime, SDK, in Bibliotheken, C#, ASP.NET Core, Blazor, .NET MAUI und mehr. Die vollständigen Versionshinweise sind unten verlinkt, sodass Entwickler sofort mit der neuen Version beginnen können.

Ein Highlight der Version sind Verbesserungen in den Bibliotheken. Dazu gehört die Möglichkeit, Zertifikate nicht nur nach SHA-1, sondern auch durch andere Thumbprints zu finden. Zudem werden jetzt PEM-kodierte Daten in ASCII/UTF-8 unterstützt. Eine zusätzliche Funktion ist die Einführung neuer Überladungen in der ISOWeek-Klasse für den DateOnly-Typ. Darüber hinaus gibt es verbesserte APIs zur Zeichenfolgennormalisierung, die die Verwendung von Character-Spans erleichtern, sowie Leistungs- und Speicheroptimierungen für ZipArchive.

Die Runtime selbst hat ebenfalls dazu gewonnen; Methoden zur Devirtualisierung von Array-Schnittstellen wurden hinzugefügt und die Unterstützung für AVX10.2 ist nun verfügbar. Im SDK wurden die Framework-bereitgestellten Paketreferenzen aufgeräumt, um die Effizienz zu steigern.

Für C#-Entwickler bietet die neue Version spannende Features, wie die Möglichkeit, nameof in ungebundenen Generic Types zu verwenden, und implizite Konvertierungen zwischen Spans. Mithilfe des Schlüsselwortes field lässt sich jetzt auf das Compiler-erzeugte Feld zugreifen. Damit können Sie Eigenschaften schnell, aber auch flexibel über set und get implementieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Erweiterung von ASP.NET Core und Blazor. Die Unterstützung von OpenAPI 3.1 und die Generierung von OpenAPI-Dokumenten im YAML-Format sind signifikante Fortschritte. Ausserdem wurden die Integrationstests von Anwendungen mit Top-Level-Anweisungen verbessert, was die Entwicklung von Blazor-Anwendungen noch einfacher macht.

Zusätzlich umfasst die Vorschau auch Verbesserungen für .NET MAUI, insbesondere hinsichtlich der Qualität und Stabilität der iOS- und Mac Catalyst-Anwendungen. Diese Enhancements sind Teil einer allgemeinen Anstrengung, die plattformübergreifenden Entwicklungswerkzeuge von Microsoft zu optimieren.

Entwickler können die .NET 10 Preview 1 einfach herunterladen und installieren. Für Windows-Nutzer wird empfohlen, die neueste Preview-Version von Visual Studio 2022 zu verwenden, um die neuen Features und Verbesserungen vollständig nutzen zu können.

Die Details zu den Änderungen in der .NET 10 Preview 1