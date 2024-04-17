Netflix erhöht Preise für alle Abos in der Schweiz

Wie Moneyland.ch berichtet, wurde ihnen von Netflix bestätigt, dass die Preiserhöhungen neue und bestehende Kunden betreffen. Der Vergleichsdienst hat auch ausgerechnet, wie stark die Kosten seit dem Start in der Schweiz 2014 gestiegen sind. Der Preis des Standard-Abos wurde seit dem Marktstart im September 2014 bereits zum fünften Mal erhöht, das Premium-Abo zum vierten Mal. Beim Basic-Abo handelt es sich um die erste Preiserhöhung seit Marktstart.