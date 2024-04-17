1, 2 oder 3 Franken
Netflix erhöht Preise für alle Abos in der Schweiz
Bei der letzten Preiserhöhung im November 2021 blieben die Basic-Kunden von Netflix verschont, doch nun müssen sie neu einen Franken mehr zahlen. Konkret kostet ihr Abo jetzt 12.90 Franken. Die Standard- und Premium-Kunden müssen eine erneute Preissteigerung verkraften. Und zwar für Standard um zwei Franken auf 20.90 Franken und für Premium sogar um drei Franken auf 27.90 Franken.
Wie Moneyland.ch berichtet, wurde ihnen von Netflix bestätigt, dass die Preiserhöhungen neue und bestehende Kunden betreffen. Der Vergleichsdienst hat auch ausgerechnet, wie stark die Kosten seit dem Start in der Schweiz 2014 gestiegen sind. Der Preis des Standard-Abos wurde seit dem Marktstart im September 2014 bereits zum fünften Mal erhöht, das Premium-Abo zum vierten Mal. Beim Basic-Abo handelt es sich um die erste Preiserhöhung seit Marktstart.
Wie der Preisvergleich von Moneyland.ch zeigt, bleibt Netflix so der teuerste Anbieter in der Schweiz. Falls Sie Ihr Abo direkt in der App kündigen wollen, so haben wir eine kleine Anleitung dazu: Netflix-Abo kündigen
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