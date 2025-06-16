Netzbetreiber forschen gemeinsam für schnelles Internet in Zügen

Noch ist schnelles Internet in Zügen der Deutschen Bahn für viele Reisende ein unerfüllter Wunsch. Doch das soll sich ändern: Beim Forschungsprojekt „Gigabit Innovation Track XT“ (GINT XT) arbeiten die vier Mobilfunknetzbetreiber 1&1, O2 Telefónica, Telekom und Vodafone sowie der Ausrüster Ericsson, der Infrastrukturanbieter Vantage Towers, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und die Regio Infra Nord-Ost (RIN) mit der Bahn zusammen. Das jetzt gestartete GINT XT baut auf den Ergebnissen des Projekts GINT aus dem Jahr 2024 auf und erweitert sowohl den Kreis der Partner als auch die Arbeitsschwerpunkte.

Karsten Wildberger, der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, sagt: „Highspeed-Internet in der Bahn darf kein Zukunftstraum bleiben. Für einen modernen Staat muss es selbstverständlich sein, dass die Menschen auch im Zug ohne Einschränkungen das Internet zum Arbeiten, Streamen und Telefonieren nutzen können. Damit dies gelingt, sind komplexe technische Herausforderungen zu meistern.“

Im Forschungs- und Entwicklungsprojekt GINT XT wollen die Partner jetzt erproben, wie sich Basisstationen, Software und Antennen durch alle vier Mobilfunknetzbetreiber gemeinsam nutzen lassen. Dabei setzt das Projektkonsortium auf 5G und weitere Mobilfunktechnologien. Gefunkt wird für die leistungsfähigen Datenverbindungen vorrangig im Frequenzbereich von 3,6 Gigahertz; ergänzend werden sowohl niedrigere Frequenzen mit grösserer Reichweite als auch noch höhere Frequenzbereiche getestet. Auch die Verträglichkeit des öffentlichen Mobilfunks mit dem künftigen Bahnfunk FRMCS, der bis 2035 GSM-R ersetzen soll, wird untersucht. Ziel ist es, den Kunden Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit in Zügen zunächst auf der „Innovationsstrecke“ Hamburg-Berlin zu ermöglichen.