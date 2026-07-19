Netzwerksicherheit – eine Daueraufgabe

Neue Szenarien dank Cloud und KI

Viele Unternehmen verteilen ihre Daten über mehrere Cloud-Anbieter und routen den gesamten internetgebundenen Verkehr durch das zentrale Unternehmensnetzwerk, um den Cloud-Zugriff zu kontrollieren. Andere Firmen oder öffentliche Institutionen speichern ihre Daten lieber in lokalen Netzwerken und beschränken den Datentransport auf lokale oder auf ein Land beschränkte Netze eines vertrauenswürdigen Anbieters. Eine weitere Strategie besteht darin, nur die unteren beiden OSI-Schichten («Data Link» und «Physical») eines externen Netzwerkbetreibers zu nutzen und ab Layer 3 («Transport») aufwärts eine eigene Infrastruktur aufzubauen. Ob dies zielführend ist, hängt vom Know-how und der Bereitschaft des Unternehmens ab, in diesen Bereich kräftig zu investieren.

Der Trend zur Cloud wird neben dem Effizienzdruck auch dadurch gesteigert, dass die heute geforderten Rechenleistungen nur über weltweit verbreitete und vernetzte Grossrechenzentren erreichbar sind. Weit über 50 % des Datenverkehrs wird von den Rechnern selbst erzeugt, weiter beschleunigt durch IoT und die zunehmende Verbreitung künstlicher Intelligenz – ein weiterer Sicherheitsfaktor, der heute nur schwer einzuordnen ist. KI-gesteuerte DDoS-Angriffe wurden bereits mehrfach durchgeführt und sind erst der Anfang einer womöglich bedrohlicheren Lage.

Daher sind nicht nur das Netzwerk und die darin befindliche Hardware, sondern auch die darauf laufende Software zu schützen. Denn ohne die jeweils benötigten Apps steht unser tägliches Leben schnell still. Diese weit verzweigte Netz- und IT-Infrastruktur mit Milliarden verbundener Geräte muss sich idealerweise als resistent gegen Ausfälle oder böswillige Angriffe erweisen.

Neuer Denkansatz benötigt

Wie bereits angedeutet, wurde das klassische Burgmodell für Unternehmen und Rechenzentren mit dem Ansatz «Zero Trust» erweitert. Kein Gebäudezugang, kein Mitarbeitender, kein logischer oder physischer Netzzugang gelten hier als sicher. Sie werden einer fortlaufenden Überprüfung unterzogen und alle laufenden Prozess- oder Netzaktivitäten verifiziert. Lokal weit verteilte und stark verzweigte Netzwerke bedürfen mehrschichtiger, skalierbarer Sicherheitsprozesse. Für grössere Unternehmen sollten sie möglichst automatisiert ablaufen und abhängig von den erteilten Berechtigungen eigene Plausibilitätsprüfungen durchführen. Die Netzwerksicherheit ist dabei zentral und umfasst sämtliche Schutzmassnahmen zur Absicherung von Netz- und IT-Infrastrukturen gegen unbefugte Zugriffe bis herunter auf Portebene. Sie definiert Massnahmen technischer oder organisatorischer Natur, damit ein Netzwerk vertraulich, integer und verfügbar bleibt. Dazu gehört die Absicherung sämtlicher via Netzwerk erreichbarer Geräte, Server, Daten und Applikationen. Zu diesem Zweck wurde ein individuell zugeschnittenes Schutzkonzept mit drei Schutzebenen mit dem Ziel höchst möglicher Sicherheit entwickelt.

ICT-Security Layer 1 «Basic»

Die Basissicherheit kümmert sich um die sichere Datenspeicherung und den Schutz vor Datenverlust. Sie erreicht dies unter anderem durch strenge Passwort-Richtlinien (Komplexität, Ablaufdatum, Zwei-Faktor-Authentifizierung), klar definierte Zugriffs- und Bearbeitungsrechte sowie laufenden Daten-Backups mit Datenlagerung an getrennten Orten. Unternehmensrelevante Daten werden auf anderen Servern gelagert als «Daily Data» wie etwa interne E-Mails. Danach richten sich auch die Sicherheitseinstellungen für sämtliche Dateien. Desweiteren geht es bei der Basissicherheit um den physischen Schutz aller ICT-Geräte, Server und des Netzwerkzugangs vor fremden Zugriffen. Ein Risikomanagement definiert Art und Umfang von Zugangskontrollen auf dem Firmengelände, von fortlaufenden Logfiles zur Aufzeichnung aller Aktivitäten bis hin zu Szenarien für Krisen. Die Software-Sicherheit stellt mit regelmässigen Patches, Funktionsfähigkeitschecks und Software-Updates die Funktion aller Apps sicher. Hier gilt es, das menschliche Sicherheitsbewusstsein zu schärfen. Dazu gehören Security- und Compliance-Schulungen, insbesondere zu E-Mail-, Passwort- und Social Media-Sicherheit, Vertraulichkeitsregelungen und das Verhalten im Ernstfall inklusive Tests wie Phishing-Simulationen. Alle Informationen sind in offen zugänglichen Sicherheitsrichtlinien zu klassifizieren. Regelmässige Erinnerungen, Auffrischungen oder Audits runden diesen Bereich ab.