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Boris Boden
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Patrick Hediger
16. Jul 2026
Lesedauer 3 Min.

Oberklasse: Motorola Edge 70 Max kommt mit starkem Akku

Mit einem üppig dimensionierten Akku, einem schnellen Prozessor und einem sehr hellen Display will Motorola Käufer in der Oberklasse vom neuen Smartphone Edge 70 Max überzeugen.
Das Motorola Edge 70 Max
© Motorola

Motorola erweitert seine Smartphone-Palette in der Oberklasse um das vierte Modell der Edge-70-Serie: Das Edge 70 Max ist ab sofort in den Pantone-Farben Aqua Grey, Dark Shadow und Ice Melt für 799 Franken verfügbar. Im Gegensatz zum gleich bepreisten Edge 70 Pro liegt hier der Schwerpunkt mehr auf der Technik als dem Design und den Materialien.

Der Hersteller setzt auf die Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform, die im Vergleich zum Vorgängermodell eine um 36 Prozent höhere CPU-Leistung, eine um 11 Prozent gesteigerte Grafikleistung sowie eine um 46 Prozent schnellere KI-Verarbeitung bieten soll. Unterstützt wird die Hardware durch ein neues Kühlsystem mit Vapour Chamber und Flüssigmetall, das auch bei hoher Belastung wie dem Gaming für eine konstante Leistung sorgen soll.

Zur Ausstattung gehören 8 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und 256 GB interner Speicher. Das 6,7 Zoll grosse Quad-HD+-Amoled-Display erreicht laut Motorola eine Spitzenhelligkeit von bis zu 7.000 Nits und unterstützt eine 10-Bit-Farbdarstellung sowie den DCI-P3-Farbraum. Für den Klang sorgen Stereo-Lautsprecher mit Hi-Res-Audio, Dolby Atmos und Snapdragon Sound.

Ein Schwerpunkt des Smartphones ist die Akkulaufzeit. Motorola verbaut einen 7.100-mAh-Silizium-Kohlenstoff-Akku, der per 90-Watt-TurboPower geladen werden kann. Nach Herstellerangaben genügt eine Ladezeit von sechs Minuten für einen ganzen Nutzungstag. Kabelloses Laden ist nach dem Qi2-Standard mit bis zu 25 Watt möglich, dabei hält ein Magnet das Smartphone in der optimalen Position.

Das Kamerasystem besteht aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera mit Sony-LYTIA-710-Sensor und optischer Bildstabilisierung, einer 8-Megapixel-Ultraweitwinkel- und Makrokamera sowie einer 32-Megapixel-Frontkamera mit Unterstützung für 4K-Videoaufnahmen, verzichtet aber auf einen optischen Zoom. KI-gestützte Funktionen sollen die Bildqualität automatisch optimieren und Fotos an den bevorzugten Bildstil der Nutzer anpassen.

Beim Gehäuse setzt Motorola auf einen Rahmen aus Aluminium und eine matte Glasrückseite. Das Smartphone erfüllt nach Unternehmensangaben militärische Belastungsstandards wie MIL-810H und ist nach IP68 sowie IP69 gegen Wasser und Staub geschützt. Gorilla Glass 7i soll zudem die Widerstandsfähigkeit gegen Stürze und Kratzer erhöhen.

Auch Nachhaltigkeitsaspekte spielen nach Angaben des Herstellers eine Rolle. Das Edge 70 Max wird in einer kunststofffreien, vollständig recycelbaren Verpackung ausgeliefert. Zudem kommen recycelte Metalle und Kunststoffe zum Einsatz. Als Betriebssystem kommt Android 16 zum Einsatz. Das Smartphone soll laut Hersteller drei grosse Android-Updates und bis zu fünf Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten.

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