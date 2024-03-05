Mit dem M3 soll das MacBook Air bis zu 60 Prozent schneller als das Modell mit dem M1 Chip und bis zu 13-mal schneller als das schnellste MacBook Air mit Intel Prozessor sein. Das Modell mit dem M1 Chip wird nun übrigens nicht mehr angeboten.

Apple nennt die folgenden Geschwindigkeitsvorteile:

Spiele wie No Man’s Sky laufen bis zu 60 Prozent schneller als auf dem 13" MacBook Air mit dem M1 Chip.

Das Verbessern eines Bildes mit KI mit dem Super Resolution Feature von Photomator ist bis zu 40 Prozent schneller als beim 13" Modell mit dem M1 Chip, und bis zu 15-mal schneller für Kund:innen, die noch kein Upgrade auf einen Mac mit Apple Chip gemacht haben.

Das Arbeiten in Excel Tabellenkalkulationen ist bis zu 35 Prozent schneller als beim 13" Modell mit dem M1 Chip, und bis zu 3-mal schneller für Kund:innen, die noch kein Upgrade auf einen Mac mit Apple Chip gemacht haben.

Videobearbeitung in Final Cut Pro ist bis zu 60 Prozent schneller als beim 13" Modell mit dem M1 Chip, und bis zu 13-mal schneller für Kund:innen, die noch kein Upgrade auf einen Mac mit Apple Chip gemacht haben.

Verglichen mit einem PC Laptop mit Intel Core i7 Prozessor liefert das MacBook Air bis zu 2-mal schnellere Performance, bis zu 50 Prozent schnelleres Surfen im Internet und eine bis zu 40 Prozent längere Batterielaufzeit.

Das MacBook Air mit M3 kommt neu mit WLAN 6E für bis zu doppelt so hohe Downloadgeschwindigkeiten als bei der vorherigen Generation. Es kann ausserdem mit MagSafe geladen werden, hat zwei Thunderbolt Anschlüsse, um Zubehör zu verbinden, sowie einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss. Es bietet ausserdem Unterstützung für bis zu zwei externe Displays (bei zugeklapptem Laptop).

Preise und Verfügbarkeit

Kunden können das neue MacBook Air mit M3 bereits auf apple.com/ch-de/store und in der Apple Store App in 28 Ländern und Regionen bestellen. Es wird ab Freitag, 8. März ausgeliefert und in Apple Stores und bei Autorisierten Apple Händlern erhältlich sein.

Das 13" MacBook Air mit M3 ist ab CHF 1099,– und CHF 999,– für den Bildungsbereich erhältlich und das 15" MacBook Air mit M3 ist ab CHF 1299,– und CHF 1199,– für den Bildungsbereich erhältlich. Beide sind erhältlich in Mitternacht, Polarstern, Silber und Space Grau.

Das 13" MacBook Air mit M2 ist jetzt in Mitternacht, Polarstern, Silber und Space Grau ab CHF 999,– und CHF 899,– für den Bildungsbereich erhältlich.

Weitere technische Daten, Optionen zur Konfiguration und Zubehör sind unter apple.com/chde/mac verfügbar.