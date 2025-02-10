Neue App Apple Einladungen lanciert

Um mit Apple Invites loszulegen, können Nutzer ein Bild aus ihrer Fotomediathek oder aus der Galerie mit Hintergründen der App auswählen — eine kuratierte Sammlung von Bildern, die verschiedene Anlässe und Veranstaltungsthemen darstellt. Durch die Integration von Karten und Wetter erhalten Gäste eine Wegbeschreibung zur Veranstaltung und die Wettervorhersage für diesen Tag.

Ausserdem können Teilnehmer ganz einfach Fotos und Videos zu einem dedizierten geteilten Album innerhalb jeder Einladung hinzufügen, um Erinnerungen zu bewahren und das Ereignis noch einmal erleben zu können. Kollaborative Playlists ermöglichen es Apple Music Abonnenten, einen kuratierten Soundtrack für den Event zu erstellen, auf den Gäste direkt über Apple Invites zugreifen können.

Einfache Möglichkeiten, Veranstaltungen zu verwalten und daran teilzunehmen

Gastgeber erhalten die volle Kontrolle über den Einladungsprozess: Sie können ihre Veranstaltungen einfach anzeigen und verwalten, Einladungen über einen Link teilen, Antworten auf die Einladung überprüfen und die Details auswählen, die in der Vorschau enthalten sein sollen, wie beispielsweise den Veranstaltungshintergrund oder eine Privatadresse. Gäste können eine Einladung über die neue iPhone App oder im Internet anzeigen und beantworten, ohne dafür ein iCloud+ Abonnement oder einen Apple Account zu benötigen. Die Teilnehmer können steuern, wie ihre Daten für andere angezeigt werden, und haben jederzeit die Möglichkeit, einen Event zu verlassen oder zu melden.

Verfügbarkeit

Apple Invites ist als kostenloser Download im App Store für alle iPhone Modelle mit iOS 18 oder neuer verfügbar und kann im Internet unter icloud.com/invites aufgerufen werden.