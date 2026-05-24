Neue Besatzung für die Raumstation «Tiangong»

Das Raumschiff «Shenzhou 23» ist mit einer «Langer Marsch 2F»-Trägerrakete vom Jiuquan-Raumfahrtzentrum im Nordwesten Chinas gestartet. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.

An Bord befinden sich die Astronauten Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan und Li Jiaying. Li Jiaying ist nach Angaben der chinesischen Raumfahrtbehörde CMSA die erste Raumfahrerin aus der Sonderverwaltungsregion Hongkong, die an einer bemannten chinesischen Mission teilnimmt.

Die neue Crew soll die derzeitige Besatzung der Raumstation – Zhang Lu, Wu Fei und Zhang Hongzhang – ablösen. Das Andocken an die Station wird voraussichtlich wenige Stunden nach dem Start erfolgen.

Erstmals soll bei dieser Mission ein chinesischer Raumfahrer ein ganzes Jahr an Bord der Raumstation verbringen. Welches Mitglied der neuen Crew für den Langzeitaufenthalt ausgewählt wird, soll erst während der Mission im Orbit entschieden werden. Mit dem einjährigen Aufenthalt möchte China vor allem die Auswirkungen langer Weltraumaufenthalte auf den menschlichen Körper genauer untersuchen.

Die Mission ist Teil des regulären Besatzungswechsels auf der chinesischen Raumstation. Die abzulösende Crew hat bereits 203 Tage im All verbracht und stellt damit voraussichtlich einen neuen Rekord für die längste Dauer eines einzelnen Einsatzes einer chinesischen Astronautencrew auf.