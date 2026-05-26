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Patrick Hediger
26. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

Abobonus

Saug- und Wischroboter Hobot Legee Q10 für 249 Franken

PCtipp-Abonnenten sparen 140 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv den Saug- und Wischroboter Hobot Legee Q10 für bloss 249 Franken bestellen.
Saug- und Wischroboter Hobot Legee Q10

Saug- und Wischroboter Hobot Legee Q10 

© Brack

Saug- und Wischroboter Hobot Legee Q10

Einmal fahren, alles sauber

Sie kommen nach Hause, der Boden zeigt die Spuren des Alltags, und Sie möchten sich nicht erst um die Reinigung kümmern. Der Legee Q10 startet bequem per App und arbeitet bis zu 150 Minuten am Stück, da er Saugen, Kehren, Sprühen und Wischen gleichzeitig erledigt. An der Vorderseite entfernt die 5000‑Pa‑Saugdüse zuverlässig Schmutz, während die Bürstenrolle tief reinigt. Der Wischer arbeitet mit 900 Bewegungen pro Minute, einem Hub von acht Millimetern und spürbaren 600 Gramm Druck nach und sorgt so für gründliche Ergebnisse.

Das intelligente Sprühsystem dosiert das Wasser aus dem 350‑ml‑Tank bedarfsgerecht, da ein integrierter Temperatursensor mitdenkt. Der 500‑ml‑Staubbehälter bietet genügend Volumen für mehrere Räume. In Ecken fährt die Corner‑Killer‑Seitenbürste dank Sieben‑Zahnrad‑Getriebe gezielt aus und entfernt Krümel, die sonst liegen bleiben würden. Nach dem Reinigungsdurchgang benötigt der Legee Q10 eine längere Ladepause, da der Akku für die gründliche Arbeitsweise rund 360 Minuten zum vollständigen Aufladen benötigt.

Merkmale

  • 5000‑Pa‑Saugdüse für kraftvolle Aufnahme von Staub und Schmutz
  • Bis zu 150 min Laufzeit bei 360 min Ladezeit für grosse Flächen
  • 350 ml Wassertank und 500 ml Staubbehälter für lange Reinigungen
  • Tangless System saugt, fegt, sprüht und wischt gleichzeitig

Preis mit PCtipp-Abo: 249.– statt 389.– Franken

Die Aktion in Kooperation mit BRACK. ist vom 22. bis 31.5.26 gültig und solange Vorrat.

Zur Bestellmöglichkeit für Abonnenten 

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