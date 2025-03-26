Neue Gerüchte zum iPhone mit Falt-Display

Nächstes Jahr soll es so weit sein: Apple könnte das erste iPhone mit faltbarem Display bringen, um damit vor allem auf dem wichtigen chinesischen Markt die starke einheimische Konkurrenz mit ihrem inzwischen breiten Foldable-Portfolio anzugreifen.

Damit rechnet zumindest der Bloomberg-Reporter Marc Gurman, der auch einen möglichen Preis von und 2.000 US-Dollar nennt. Der Formfaktor soll dem des Samsung Galaxy Z Fold ähneln, also einen Touchscreen in Normalgrösse auf der Klappe und ein grosses Innendisplay umfassen.

Der gewöhnlich gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo berichtet dagegen von einem späteren Debüt Ende 2026 mit dem Verkaufsstart 2027. Er vermutet einen Preis von 2.000 bis 2.500 Euro. Ausserdem will er wissen, dass Apple auf die Legierung Liquidmetal im Scharnier setzt, um die Falten im Bildschirm zu minimieren und ihn möglichst flach zu halten. Apple nutzt Flüssigmetall nach Angaben von Kuo bereits in kleineren Komponenten wie den SIM-Ejector-Pins.