Neue Serie: Xiaomi Redmi Note 14 mit fünf Modellen

In der Redmi-Note-Serie bietet Xiaomi erfolgreich Mittelklasse-Smartphones an. Die 14er-Serie geht jetzt in Deutschland an den Start und umfasst nicht weniger als fünf Modelle mit weiteren Speichervarianten, die alle über OLED-Displays im 6,7-Zoll-Format verfügen. Für die Schweiz liegen uns noch keine Informationen vor.

Den Einstieg bildet das Redmi Note 14, das für 199,90 Euro mit 6 GB RAM und 128 GB Datenspeicher kommt. Für 20 Euro Aufpreis gibt es 8 und 128 GB, für 249,90 Euro dann 8 und 256 GB. Die Ausstattung des 4G-Smartphones umfasst einen MediaTek Helio G99 Ultra Prozessor, eine 20-Megapixel-Selfiecam, einen Akku mit 5.500 mAh, der mit 33 Watt geladen werden kann und ein Gehäuse, das gemäss IP54 vor Staub und Wasser geschützt ist. Die rückwärtige Kamera hat eine 108-Megapixel-Hauptlinse und eine 2-Megapixel-Makrolinse.

Für 299,99 Euro gibt es auch eine 5G-Version mit 8 und 256 GB. Als Unterschied zum 4G-Modell gibt es den MediaTek Dimensity 7025 Ultra Prozessor, einen 5.110-mAh-Akku mit 45 Watt Ladetempo, eine zusätzliche 8-Megapixel-Ultraweitwinkellinse und die höhere Schutzklasse IP64.

Das Redmi Note 14 Pro für 349,99 Euro (8 und 256 GB) hat wiederum nur 4G, dafür aber eine bessere 200-Megapixel-Hauptlinse der Dreifachkamera und eine 32-Megapixel-Frontcam. Als Prozessor gibt es den MediaTek Helio G100 Ultra. Der 5.500-mAh-Akku kann mit 45 Watt geladen werden.

Auch hier erscheint eine 5G-Version, die mit 8 und 256 GB für 399,90 Euro zu haben ist, 12 und 512 GB gibt es für 50 Euro mehr. Der Prozessor ist ein MediaTek Dimensity 7300 Ultra und es gibt den Schutz des Gehäuses gemäss IP68, dafür ist der Akku mit 5.110 mAh wieder etwas kleiner und die Frontcam hat nur 20 Megapixel.

Das Topmodell der Serie ist das Redmi 14 Note Pro+ 5G für 499,90 Euro mit 8 und 256 GB sowie 529,90 Euro mit 12 und 256 GB. Hier baut Xiaomi den Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 ein, dazu lädt der Akku mit 120 Watt sehr schnell.