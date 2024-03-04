Neue Swisscom Mobile-Abos für KMU-Kunden

Swisscom nennt diese Vorteile des neuen Mobile Portfolios auf einen Blick:

Telefonie & SMS: Unlimitiert im besten Netz der Schweiz und in den Länderzonen der Wahl

5G Premium Speed als neuer Standard

Unlimitiertes Datenvolumen je nach Wahl des Abotyps (mit entsprechend inkuldierten Zonen)

Optimales Surferlebnis dank priorisierter Datenübertragung

Ein mitenthaltenes Datenvolumen für nicht im Abo inkludierte Zonen (je nach Abotyp)

Multi Device: Surfen und Telefonieren auf weiteren Zusatzgeräten inklusive

My Swisscom Business: Bestes Self-Service-Erlebnis für die einfache Bestellung und Verwaltung von Geräten und Abo-Optionen

Mobilenummer in MS Teams integrieren: Die Option MS Teams Telephony Mobile einfach in My Swisscom Business hinzuwählen und selber einrichten

Sicher surfen: Security-Lösung warnt vor verdächtigen Webseiten

Die neuen Mobile Abos verfügen über einen Premium Speed Zugang von bis zu 2 Gbit/s. Die hohe Geschwindigkeit ermöglicht schnelles Surfen und eine reibungslose Datenübertragung, auch bei ressourcenintensiven Dokumenten. Dank der priorisierten Datenübertragung profitieren Kunden von einem optimalen Surferlebnis, selbst an stark frequentierten Standorten. Dies gewährleistet eine zuverlässige Internetverbindung und minimiert mögliche Unterbrechungen während geschäftskritischer Aktivitäten. Zudem kommen KMU je nach Abotyp (mit entsprechend inkludierten Zonen) in den Genuss eines unlimitierten Datenvolumens. Auch ausserhalb der inkludierten Zonen bietet Enterprise Mobile je nach Abotyp ein inkludiertes jährliches Datenvolumen an.

Exklusiv in der Schweiz: Microsoft Teams Telephony Mobile

Was bislang Grossunternehmen vorenthalten war, bietet Swisscom mit den Enterprise Mobile Abos neu exklusiv auch Schweizer KMU an. Microsoft Teams Telephony Mobile vereint Mobilfunknetz und Microsoft Teams in einer App. Damit lassen sich mit einer einzigen Mobiltelefonnummer orts- und geräteunabhängig Inlands- und Auslandgespräche direkt via Teams führen. KMU-Mitarbeitende können also direkt über Teams mit ihrer bevorzugten Mobilfunknummer telefonieren und profitieren von einheitlichem Präsenzstatus, einer geräteübergreifenden Voicemail und Anrufhistorie. Egal ob auf dem Smartphone, dem Tablet, dem Laptop oder dem PC, die nahtlose Kommunikation zwischen Festnetz-, Mobil-Telefonie und Teams-Calls ist damit garantiert. Swisscom setzt damit neue Massstäbe in Bezug auf eine durchgängige Kommunikation für KMU.