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Claudia Maag
27. Jul 2020
Lesedauer 2 Min.

Apps

Neue Swisstopo-App ab sofort verfügbar

Mit der kostenlosen Geodaten- und Karten-App des Bundesamts für Landestopografie Swisstopo kann man Wanderrouten planen, ÖV-Haltestellen finden, historische Luftbilder ansehen sowie teilweise Offline-Karten gratis nutzen.
© (Quelle: swisstopo)

Das Bundesamt für Landestopografie Swisstopo hat seine neue Karten- und Geodaten-App vorgestellt. Die App ist kostenlos (Android, iOS) und bietet nebst Landeskarten der Schweiz auch Infos rund um die Themen Wandern, Velofahren, Schneesport oder Aviatik. Ausserdem sind die historischen Landschaftsbilder von Swisstopo und selbst Infos zu ÖV-Haltestellen verfügbar. Die Swisstopo-App zeigt Ihnen die Landeskarten in einem Massstab von 1:10'000 bis 1:1 Million sowie Luftbilder, Luftfahrtkarten und historische Karten flächendeckend über die ganze Schweiz.

Routen planen

Nebst den offiziellen Schweizer Wanderwegen sind auch alle SchweizMobil-Routen verfügbar. Sie können Ihre (Wander-)Route planen und Ihre Tour mit der App aufzeichnen. Einen Ort finden Sie via Adress-, Orts- oder Koordinatensuche. Einen Ort – in unserem Beispiel Brig – können Sie als Favorit speichern (Sternchen-Symbol) und dann auf Neue Tour tippen. Ihre Position wird direkt auf den Karten oder Luftbildern angezeigt. Dabei sind Ihre Koordinaten und die Höhenangaben ersichtlich.

Mit der Swisstopo-App können Sie Routen planen und aufzeichnen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Uneingeschränkte Offline-Karten kostenpflichtig

Kostenlos kann eine Fläche von 100 km2 eines Gebiets zur Offline-Verwendung abgespeichert werden. Wer mehr benötigt, kann ein kostenpflichtiges Abo lösen, um die Offline-Karten uneingeschränkt zu nutzen. Dies kostet 38 Franken pro Jahr.

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