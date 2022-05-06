Neue ZKB-Mobile-App sorgt für rote Köpfe

Diese Woche wurde die überarbeitete ZKB-Mobile-App (Android, iOS) ausgerollt. «Unsere Mobile Banking App wird noch benutzerfreundlicher und erhält ein frisches Erscheinungsbild», heisst es auf der entsprechenden Webseite der Bank. Neu gibts auf der Startseite «Home» eine Übersicht der relevanten Nachrichten zu sehen. Die App hat zudem einen Finanzassistenten, mit dem man Budgets und Sparziele erstellen sowie Einnahmen und Ausgaben analysieren kann (exklusiv in der Mobile Banking App).

Ganz anders sehen das offenbar die Nutzerinnen und Nutzer der neuen App. Wie Nau.ch berichtet, kommt die neue ZKB-App bei ihnen gar nicht gut an. Diverse Nutzer geben der App im Google Play Store nur einen Stern (die schlechteste Bewertung). Insgesamt wird die App dort momentan gerade mal mit 2,7 bewertet.

Mehrere Benutzer finden die App nun weniger übersichtlich. Ein Benutzer berichtet laut Insideparadeplatz.ch von einem ärgerlichen technischen Problem: «Wenn man in der App eine Mitteilung verfasst, dann sollte man sehr schnell sein», so der Nutzer. «Denn nach einer gewissen Zeit wird man automatisch ausgeloggt (obwohl man die ganze Zeit am Tippen ist) und der ganze Text geht verloren.»

Gegenüber «Insideparadeplatz» hat die Bank den App-Release vom Montag bestätigt, der «plangemäss» erfolgt sei. «Die neue technische Basis ermöglicht eine kontinuierliche, modulare Weiterentwicklung der App, sagt eine ZKB-Sprecherin. Derzeit seien die Rückmeldungen beim Kundensupport leicht erhöht, entsprächen jedoch dem üblichen Niveau nach einem solchen Update.

PCtipp meint

Da die Autorin ein ZKB-Konto besitzt, konnte sie die mobile App ausprobieren. So sieht die App derzeit aus:

Nach einem kurzen Blick in die neue ZKB-App findet die Autorin sie jetzt nicht grundsätzlich unübersichtlich. Das neue Design ist klar und schlicht gewählt, dennoch ist es moderner und frischer als das alte. Will man seine neusten Bewegungen sehen, benötigt es übrigens auf dem Home-Screen nur ein Tippen auf das Konto oben. Dann werden direkt die letzten Gutschriften und Belastungen des Hauptkontos aufgelistet.

Auf der Home-Seite sieht man das Hauptkonto, Buttons zum Scannen, Geld zwischen Kontos übertragen sowie einen Mitteilungs-Button. Darunter sind Mitteilungen sowie relevantes aufgelistet. Unter Vermögen findet man eine Übersicht aller ZKB-Konten. Zahlungen werden in der entsprechenden Registerkarte erledigt. Dort finden Sie Pendentes, eine eBill-Ablage sowie Daueraufträge.

Bei einem zweiminütigen Selbstversuch wurde die Redaktorin beim Erfassen/Tippen einer Mitteilung (Android-Version) jedenfalls nicht «rausgeworfen» (auch nachdem diese Nachricht ohne Tippen noch eine Weile geöffnet blieb). Das Schreiben geht allerdings sehr langsam voran und oft springt der Cursor zum Anfang der Nachricht. Nach einer (eher kurzen) Dauer Inaktivität wird man hingegen aus Sicherheitsgründen ausgeloggt, dabei kann der Text schon verloren gehen.