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Patrick Hediger
3. Mai 2024
Lesedauer 2 Min.

Musik

Neuer Deal zwischen Universal Music Group und TikTok

Bald soll es wieder mehr Originalmusik auf TikTok geben. Universal Music und Tiktok wagen den Neustart ihrer Partnerschaft.

DerTikTok-Kanalvom PCtipp.

© (Quelle: PCtipp)

Nach einer dreimonatigen Pause kehren die Songs des Major-Labels Universal Music zurück auf die beliebte Video-Plattform Tiktok. Universal, zu dessen Künstlern unter anderem Billie Eilish und Adele gehören, hatte seine Musik Ende Januar aufgrund des Auslaufs des Lizenzvertrags von der Plattform entfernt.

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Mit dem neuen Deal, der laut Universal eine bessere Bezahlung der Künstler und Schutz vor den negativen Folgen des KI-Booms beinhaltet, ist der Streit nun beigelegt. Finanzielle Details wurden allerdings nicht veröffentlicht.

Tiktok, wo Nutzer ihre Videos mit Musik unterlegen können, lizenziert dafür Musik von der Musikindustrie. Als Universal die Verhandlungen vor drei Monaten abgebrochen hatte, kritisierte das Unternehmen, dass Tiktok den Künstlern und Songwritern nur einen Bruchteil der auf anderen Plattformen üblichen Vergütung anbietet. Universal zeigte sich zudem besorgt, dass KI-generierte Musik die Werke von Künstlern ersetzen könnte.

Tiktok hat sich in den letzten Jahren zu einer wichtigen Plattform für die Musikindustrie entwickelt und ist für viele Künstler ein wichtiges Marketinginstrument geworden. So veröffentlichte Taylor Swift kürzlich einige ihrer Songs vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums "The Tortured Poets Department" wieder auf Tiktok. Die Künstlerin steht zwar bei Universal unter Vertrag, besitzt aber die Rechte an ihren Songs.

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