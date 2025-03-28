28. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.
Neuer Freunde-Tab soll altes Facebook-Erlebnis zurückbringen
Facebook hat einen neuen „Freunde-Tab“ vorgestellt, der es erleichtern soll, nur Beiträge von bekannten Personen anzuzeigen. Damit soll das soziale Netzwerk in diesem Bereich wieder wie früher funktionieren.
Im Haupt-Feed hatte der Facebook-Mutterkonzern Meta im Jahr 2022 begonnen, den Nutzern auch algorithmisch ausgewählte Inhalte zu präsentieren.
Diese Praxis werde im zentralen Feed beibehalten, erklärte Meta-Manager Tom Alison gegenüber der „New York Times“. Der Konzern gehe nicht davon aus, dass der Freunde-Tab zum meistgenutzten Bereich der App werde.
Laut einem Blogeintrag wird die neue Funktion zunächst in den USA und Kanada eingeführt. Wann der Freunde-Bereich in weiteren Ländern verfügbar sein wird, wurde nicht angegeben.
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