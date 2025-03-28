Neuer Freunde-Tab soll altes Facebook-Erlebnis zurückbringen

Im Haupt-Feed hatte der Facebook-Mutterkonzern Meta im Jahr 2022 begonnen, den Nutzern auch algorithmisch ausgewählte Inhalte zu präsentieren.

Diese Praxis werde im zentralen Feed beibehalten, erklärte Meta-Manager Tom Alison gegenüber der „New York Times“. Der Konzern gehe nicht davon aus, dass der Freunde-Tab zum meistgenutzten Bereich der App werde.

Laut einem Blogeintrag wird die neue Funktion zunächst in den USA und Kanada eingeführt. Wann der Freunde-Bereich in weiteren Ländern verfügbar sein wird, wurde nicht angegeben.