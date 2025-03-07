Neues MacBook Air schneller, billiger und auch himmelblau

Die 1000er-Grenze wurde noch nicht geknackt, doch Apple nähert sich ihr mit dem neuen Modell des MacBook Air. Das neue Modell mit dem M4 Chip und der neuen 12MP Center Stage Kamera kostetn nun mit 1049 Franken 50 Franken weniger als das Vorjahresgerät. Dies gilt für das 13-Zoll-Gerät. Das neue 15" MacBook Air kostet ab 1249 Franken. Auch hier wurde der Preis gesenkt. Neu ist auch die Farbe himmelblau.

Der M4 Chip hat eine leistungsstarke 10‑Core CPU, eine bis zu 10‑Core GPU, unterstützt bis zu 32 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher und macht das neue MacBook Air bis zu doppelt so schnell wie das M1 Modell. Mit der Batterielaufzeit des neuen MacBook Air von bis zu 18 Stunden bekommen Upgrader, die von einem Intel Prozessor kommen, bis zu sechs zusätzliche Stunden und können so mit einer einzigen Batterieladung noch mehr erledigen. Die leistungsstarke Neural Engine im M4 Chip beschleunigt KI basierte Aufgaben und ist ausserdem 3-mal schneller als beim MacBook Air mit M1. Das macht Aufgaben wie das automatische Verbessern von Fotos oder das Entfernen von Hintergrundgeräuschen in einem Video deutlich schneller.

Die neue 12MP Center Stage Kamera mit verbesserter Videoqualität zeigt MacBook Air Nutzer immer von ihrer besten Seite, ob zu Hause, in der Schule oder in der Arbeit. Mit dem Folgemodus bleiben Anwender automatisch in der Bildmitte, während sie sich bewegen.

Erweiterte Displayunterstützung

Das MacBook Air liefert die Power für ein Setup mit mehreren Displays und macht es ganz einfach, Inhalte zu sehen und mit ihnen zu interagieren − ob für Business Pros im Büro beim Multitasking mit verschiedenen Fenstern oder für Studierende im Wohnheim, die mit mehreren Apps ein grosses Projekt bearbeiten. Für Anwender die ihre Arbeit gern ausbreiten, unterstützt das MacBook Air ab sofort bis zu zwei externe 6K Displays, zusätzlich zu seinem integrierten Liquid Retina Display.

Weitere Eigenschaften

Preise und Verfügbarkeit

Kundenkönnen das neue MacBook Air mit M4 ab sofort auf apple.com/ch-de/store und in der Apple Store App in 28 Ländern und Regionen vorbestellen, darunter den USA. Es wird ab Mittwoch, 12. März an Kunden ausgeliefert und in den Apple Stores und bei Autorisierten Apple Händlern erhältlich sein.

Das 13" MacBook Air mit M4 ist ab CHF 1049,— inkl. MwSt. und CHF 949,— inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich und das 15" MacBook Air mit M4 ist ab CHF 1249,— inkl. MwSt. und CHF 1149,— inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich. Beide Modelle gibt es in Himmelblau, Mitternacht, Polarstern und Silber.

Weitere technische Daten, Optionen zur Konfiguration und Zubehör sind unter apple.com/chde/mac verfügbar.