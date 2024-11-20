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Patrick Hediger
20. Nov 2024
Lesedauer 2 Min.

Digitalisierung

Neues Online-Verfahren für Erwerbsausfallentschädigungen

Dienstleistende aus dem Militär, Zivildienst, Zivilschutz und «Jugend & Sport» können ihre Erwerbsausfallentschädigungen (EO) künftig online beantragen.
© (Quelle: BSV)

Das digitale Verfahren wird ab 2026 schrittweise eingeführt. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 20. November 2024 die entsprechenden Gesetzesänderungen verabschiedet und das Inkrafttreten auf den 1. Januar 2025 festgelegt.

Mit dem neuen digitalen Verfahren sollen die administrativen Schritte für die Versicherten wie auch für die Arbeitgeber erleichtert werden, indem die Papierformulare durch einen einfacheren und effizienteren Online-Prozess ersetzt werden. Die zur Bearbeitung der Gesuche notwendigen Daten werden automatisch aus anderen Registern übernommen, was die Qualität der Angaben verbessert.

Das neue System ermöglicht nicht nur eine raschere Ausrichtung der Leistungen, sondern auch eine administrative Entlastung der Arbeitgeber und der Ausgleichskassen. Die Umsetzung des digitalen Verfahrens beginnt 2026. Die Ausführungsbestimmungen treten am 1. Januar 2025 in Kraft.

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