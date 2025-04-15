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Boris Boden
15. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

Outdoor-Geräte

Neues Smartphone und Tablet in der Pro-Serie von Samsung

Samsung erneuert sein Portfolio für professionelle Nutzer und bringt das Smartphone Galaxy XCover7 Pro sowie das Tablet Galaxy Tab Active5 Pro.

Galaxy XCover7 Pro (links) und Galaxy Tab Active5 Pro

© (Quelle: Samsung)

Besonders an professionelle Nutzer, die ein robustes Smartphone oder Tablet für den Ausseneinsatz brauchen, richtet sich die Galaxy XCover-Serie von Samsung. Nach zwei Jahren hat der Hersteller jetzt mit dem Smartphone Galaxy XCover7 Pro und dem Tablet Galaxy Tab Active5 Pro die Nachfolger der aktuellen Modelle vorgestellt. Sie sind ab dem 28. April erhältlich.

Beide sind gemäss den Standards IP68 und MIL-810D vor Staub und Wasser geschützt. Sie sollen Stürze aus 1,5 (XCover7 Pro) und 1,8 Metern Höhe überstehen (Tab Active5 Pro) überstehen. Samsung gewährt Sicherheitsupdates für sieben Jahre und Android-Upgrades für sieben Generationen ab Android 15.

Das Galaxy XCover7 Pro hat ein 6,6-Zoll-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate, ein Snapdragon 7s Gen 3 Chipset, 5G, Wi-Fi 6E, eine rückwärtige Doppelkamera mit einer 50-Megapixel-Hauptlinse sowie einem Ultraweitwinkel. Der herausnehmbaren 4.350-mAh-Akku kann auch über einen POGO-Anschluss geladen werden kann. Das Smartphone kostet 609 Euro.

Im Galaxy Tab Active5 Pro für 809 Euro hat das Display eine Diagonale von 10,1 Zoll, ein Snapdragon 7s Gen 3 Chipset und ein 5G-fähiges Mobilfunkmodul. Der S-Pen ist die Schutzhülle integriert und die 10.100-mAh-Akkus können im laufenden Betrieb vom Anwender getauscht werden.

Für die Schweiz liegen die Preise noch nicht vor.

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