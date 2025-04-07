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Patrick Hediger
7. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

Roaming überall dabei

Neues Sunrise Mobile Portfolio «Swiss Connect»

Sunrise lanciert «Swiss Connect», das neue Mobile Abo-Portfolio für Privatkundinnen und -kunden sowie KMU. Alle Swiss Connect Abos enthalten inbegriffene Roaming-Leistungen.

Die «Swiss Connect»-Angebote.

© (Quelle: Sunrise)

Sunrise inkludiert gemäss eigenen Angaben als einzige Anbieterin in der Schweiz bei allen Swiss Connect Mobile Abos ein Roaming-Guthaben. Wird ein Abo gewählt, das limitiertes Roaming beinhaltet, stehen nach Verbrauch der Inklusivleistungen die bisherigen Roaming-Optionen für die weitere Nutzung zur Verfügung.

Swiss Connect Mobile fokussiert mit den inbegriffenen Roaming-Leistungen auf die Europa-Zone sowie die USA und Kanada.

Nahtlose und schnelle Verbindungen sind auch in der Schweiz ein grosses Bedürfnis. Die Datennutzung wächst stetig weiter. Die Swiss Connect Abos bieten deshalb unlimitiertes Internet mit vollem 5G-Speed (Ausnahme Einstiegsangebot Swiss Connect Lite).

Bestehende und Neukunden werden gleichermassen belohnt

Die bewährten Kombi-Vorteile stärken laut Sunrise seit Jahren erfolgreich die Kundentreue. Jetzt geht Sunrise einen Schritt weiter und ergänzt die bewährten Kombi-Vorteile mit einem langfristigen Preisversprechen: Bestehende und neue Kundinnen und Kunden, die sich für ein Swiss Connect Mobile Abo entscheiden, profitieren grundsätzlich von den gleichen Vorteilen, entweder in Form des Neukunden- oder des Treuepreises. Kundinnen und Kunden, die mehrere Swiss Connect Mobile Abos oder ein Festnetz-Internet-Abo mit einem Swiss Connect Abo auf einer Rechnung kombinieren, profitieren dauerhaft von attraktiven Preisvorteilen. Auch wer nur ein Mobile Abo nutzt, spart: Nach Ablauf der Mindestlaufzeit gilt automatisch der um CHF 20.- reduzierte Treuepreis, ganz ohne Aufwand.

Einen Überblick zu den neuen Swiss Connect Abos und den vielen Vorteilen findet sich unter sunrise.ch/mobile.

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