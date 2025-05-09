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Patrick Hediger
9. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.

Gaming

Nintendo strebt Verkauf von 15 Millionen Switch-2-Konsolen bis März 2026 an

Nintendo prognostiziert für das laufende Geschäftsjahr den Verkauf von 15 Millionen Einheiten der neuen Spielekonsole Switch 2. Es handelt sich um die erste Absatzprognose für die lang erwartete Nachfolgerin der Switch.
© (Quelle: Nintendo)

Die technisch verbesserte Switch 2 erscheint Anfang Juni, und das Geschäftsjahr von Nintendo endet im März 2026. Zusätzlich plant der Spielehersteller den Verkauf von 4,5 Millionen Einheiten verschiedener Modelle der ursprünglichen Switch, die 2017 eingeführt wurde.

Aufgrund von Importzöllen unter US-Präsident Donald Trump verschob Nintendo die Vorbestellungen der Switch 2 im wichtigen US-Markt. Zunächst war unklar, ob der Preis angepasst werden muss. Letztlich blieb der Preis der Switch 2 bei 450 US-Dollar stabil, allerdings erhöhte Nintendo die Kosten für einige Zubehörteile in den USA. Spielekonsolen bilden das Kernstück des Geschäftsmodells von Nintendo.

Siehe auch: Nintendo Switch 2 kommt am 5. Juni für 470 Franken auf den Markt

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