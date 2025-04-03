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Patrick Hediger
3. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

Spielkonsole

Nintendo Switch 2 kommt am 5. Juni für 470 Franken auf den Markt

Nintendo bringt seine neue Konsole Switch 2 am 5. Juni auf den Markt. Der Preis soll bei 470 Franken liegen. Die Version mit Mario Kart World kostet 510 Franken.
© (Quelle: Nintendo)

Die Switch stellt das zentrale Produkt für Nintendo dar. Darauf veröffentlicht das Unternehmen exklusiv seine neuen Spiele, darunter bekannte Reihen wie "Pokémon", "Animal Crossing" und das gesamte "Super Mario"-Franchise. Lediglich für mobile Plattformen gibt es spezielle Adaptionen.

Die Switch 2 löst das Vorgängermodell ab, das mit über 150 Millionen verkauften Einheiten auf Platz drei der erfolgreichsten Konsolen steht – hinter der Sony PlayStation 2 und dem Nintendo DS. Ob die beiden Konkurrenten ebenfalls an Nachfolgern arbeiten, ist derzeit unklar.

Zu den ersten Titeln für die Switch 2 zählen unter anderem "Mario Kart World", "Elden Ring" und "Donkey Kong". Insgesamt wurden mehr als 50 Spiele für die Konsole angekündigt.

Audio- und Videochat über die Konsole

Bei der Vorstellung legte Nintendo besonderen Wert auf neue Online-Funktionen. Ein Kernfeature soll die Spieler enger miteinander verbinden: Mit dem neuen C-Button wird der "GameChat" aufgerufen, über den sie direkt per Audio über die Konsole kommunizieren können.

Zusätzlich lässt sich der aktuelle Bildschirm mit der Gruppe teilen. Mit einer separat erhältlichen Kamera wird auch ein Videochat möglich. Für die Nutzung der Online-Funktionen ist ein zusätzliches Abonnement erforderlich.

Spiele mit anderen teilen

Über die "GameShare"-Funktion können Spiele zudem mit anderen Switch-2- oder Switch-Besitzern geteilt werden. Einige Titel der ursprünglichen Switch erscheinen in überarbeiteten Versionen für die neue Konsole, teilweise mit neuen Inhalten. Besitzer der Switch-1-Versionen können ein Erweiterungspack für die Switch 2 erwerben.

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