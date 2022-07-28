Notepad++ bietet viele Vorteile gegenüber dem in Windows standardmässig enthaltenen Text-Editor «Notepad». So lassen sich beispielsweise mehrere Dokumente im gleichen Programm-Fenster öffnen und mittels Tableiste ansteuern. Besonders praktisch ist Notepad++ für Programmierer. So wird beispielsweise die aktuelle Zeilen- und Spaltennummer angezeigt und HTML, C++ und viele andere Dokumente lassen sich einfärben (Syntax-Highlighting).

Der Editor beinhaltet aber noch zahlreiche andere Features wie eine Suchfunktion, mit der Sie ganze Ordner nach bestimmten Inhalten durchkämmen können. Seit Version 3.9 besitzt jeder Tab – sofern in den Einstellungen aktiviert – einen eigenen Schliessen-Button.

Download beim Entwickler: https://notepad-plus-plus.org/downloads/.

Erste Schritte: Die Funktion «Öffnen» im Windows-Standard-Design öffnet ein beliebiges Dokument. Die Funktionen befinden sich in der Leiste über dem Text. Unter der Menuleiste befinden sich die Tabs, welche wie im Webbrowser verwendet werden.

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