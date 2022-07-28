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Gaby Salvisberg
28. Jul 2022
Lesedauer 2 Min.

Downloads

Notepad++

Bei diesem Editor handelt es sich, wie der Name schon sagt, um einen stark ausgebauten Texteditor als Alternative zum Windows-Notepad.
NotepadPlusPlus-Screenshot mit einem Snippet

Mit Snippets verwalten Sie in Notepad++ auch Textschnipsel

© Quelle: PCtipp.ch

Notepad++ bietet viele Vorteile gegenüber dem in Windows standardmässig enthaltenen Text-Editor «Notepad». So lassen sich beispielsweise mehrere Dokumente im gleichen Programm-Fenster öffnen und mittels Tableiste ansteuern. Besonders praktisch ist Notepad++ für Programmierer. So wird beispielsweise die aktuelle Zeilen- und Spaltennummer angezeigt und HTML, C++ und viele andere Dokumente lassen sich einfärben (Syntax-Highlighting).

Der Editor beinhaltet aber noch zahlreiche andere Features wie eine Suchfunktion, mit der Sie ganze Ordner nach bestimmten Inhalten durchkämmen können. Seit Version 3.9 besitzt jeder Tab – sofern in den Einstellungen aktiviert – einen eigenen Schliessen-Button.

Download beim Entwickler: https://notepad-plus-plus.org/downloads/.

Erste Schritte: Die Funktion «Öffnen» im Windows-Standard-Design öffnet ein beliebiges Dokument. Die Funktionen befinden sich in der Leiste über dem Text. Unter der Menuleiste befinden sich die Tabs, welche wie im Webbrowser verwendet werden.

Weitere Artikel zu Notepad++: «Warum Notepad++ auch für die Online-Arbeit ziemlich cool ist» und «Wie Sie ein Notepad++-Makro weitergeben».

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