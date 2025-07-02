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Boris Boden
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Patrick Hediger
2. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.

Ungewöhnliches Design

Nothing Phone (3) vorgestellt

Die neue Generation des Nothing Phone bietet wieder stylische LED-Effekte auf der Rückseite, dazu gibt es ein Hardware-Update.
© (Quelle: Nothing)

Von Nothing kamen bereits mehrere Smartphones mit einer aussergewöhnlich designten transparenten Rückseite, auf der LEDs als „Glyph Interface“ für Lichteffekte sorgten. Beim jetzt vorgestellten Nothing Phone (3) wurden diese überarbeitet: So gibt es nun ein kleines rundes Monochrom-Display mit 489 LEDs in der rechten oberen Ecke, das auch Rufnummern oder Nachrichten anzeigen kann.

Auch das asymmetrische Layout der drei rückwärtigen Kameralinsen mit jeweils 50 Megapixel ist ungewöhnlich. Neben der Hauptlinse gibt es einen 114-Grad-Weitwinkel und einen dreifachen optischen Zoom. Die weitere Ausstattung umfasst ein 6,7-Zoll-Amoled-Display mit bis 120 Hz Bildwiederholrate, ein Snapdragon 8s Gen 4 Chipset und einen 5.150-mAh-Akku, der mit 65 Watt per Kabel oder 15 Watt drahtlos geladen werden kann. Erstmals schützt Nothing eines seiner Geräte gemäss IP68 vor Staub und Wasser.

Der Hersteller verspricht fünf Jahre Android-Upgrades und sieben Jahre Sicherheitsupdates.

Preis und Verfügbarkeit

Phone (3) ist in Schwarz und Weiss in jeweils zwei Varianten erhältlich:

12 GB + 256 GB: 799 EUR | 699 CHF

16 GB + 512 GB: 899 EUR | 799 CHF

 Der weltweite Pre-Sale startet am 4. Juli 2025 über nothing.tech und bei ausgewählten Handelspartnern. Bei exklusiven Partnern, darunter o2 in Deutschland, MediaMarktSaturn, Telekom, Congstar, Amazon und Sparhandy, sowie Digitec und Sunrise in der Schweiz, ist Phone (3) zum Pre-Sale mit doppeltem Speicher - 512 GB – als Sonderangebot erhältlich für 799 Euro und 699 CHF.

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