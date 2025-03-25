Die Nothing Phone (3a)-Serie ist ab sofort bei Sunrise als einzige Netzbetreiberin in der Schweiz erhältlich. Mit innovativem Design und leistungsstarker Technologie setzt das neue Nothing Phone erneut Massstäbe im Bereich erschwinglicher Smartphones.

Wir vom PCtipp haben die Nothing Phone (3a)-Serie bereits getestet.

Hier geht es zum Test vom PCtipp.

Die Nothing Phone (3a)-Serie beeindruckt durch sein minimalistisches Design mit klaren, geometrischen Formen und einer semi-transparenten Rückseite, die einen Blick auf die innovative Technologie im Inneren ermöglicht. Dennoch bietet es einen hohen Schutz vor Staub und Spritzwasser, sodass es den Herausforderungen des Alltags standhält. Auch mit seinen KI-gestützten Kamerafunktionen wie Ultra-Zoom, Bildstabilisierung oder Optimierung der Nachfotografie sticht die Nothing Phone (3a)-Serie hervor. Als das umweltfreundlichste Modell des Herstellers hat das Nothing Phone (3a) den niedrigsten CO₂-Fussabdruck aller Nothing-Smartphones.

«Mit der Nothing Phone (3a)-Serie bieten wir unseren Kundinnen und Kunden als einzige Netzbetreiberin in der Schweiz ein Smartphone an, das Nachhaltigkeit, Design und Innovation vereint. Durch den Fokus auf ressourcenschonende Produktion bieten wir unseren Kunden nicht nur ein leistungsstarkes und erschwingliches Gerät, sondern auch eine umweltbewusste Wahl – ganz im Sinne unserer Strategie, technologische Innovation und exzellenten Service mit Verantwortung zu verbinden», erklärt Christoph Richartz, Chief Consumer Officer Main Brand von Sunrise.

Das Nothing Phone (3a) Pro 256 GB ist in Schwarz, das Nothing Phone (3a) 128 GB in den Farben Schwarz und Weiss erhältlich:

Nothing Phone (3a): 128 GB – CHF 299.–

Nothing Phone (3a) Pro: 256 GB – CHF 399.–

Beim Kauf eines Nothing Phone (3a) Pro erhalten die Kundinnen und Kunden vom 25. März 2025 bis am 5. April 2025 gratis ein Nothing Ear (a) im Wert von CHF 99.–.