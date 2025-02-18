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Patrick Hediger
18. Feb 2025
Lesedauer 2 Min.

Smartphone

Nothing Phone (3a) Serie setzt auf deutlich verbessertes Kamerasystem

Nothing hat angekündigt, dass die Phone (3a) Serie mit einem professionellen Kamerasystem ausgestattet sein wird. Dies soll  Nutzern ermöglichen, auch in anspruchsvollen Umgebungen und bei schwierigen Lichtsituationen realitätsgetreue Fotos und Videos aufzunehmen.
© (Quelle: Nothing)

Das neue Kamerasystem der Phone (3a) Serie wurde gegenüber dem Vorgängermodell Phone (2a) deutlich verbessert und um eine 50-MP-Periskopkamera mit 3-fachem optischem Zoom, 6-fachem In-Sensor-Zoom und 60-fachem Ultrazoom erweitert. Unterstützt durch einen KI-Algorithmus zur Schärfenoptimierung liefert die neue Periskopkamera des Phone (3a) detailreiche Makroaufnahmen und beeindruckende 70-mm-Porträtfotos auf dem Niveau eines Flaggschiff-Smartphones.

Bei der TrueLens Engine 3.0 setzt Nothing auf die Kombination aus leistungsstarker Hardware, KI-gestütztem Tone Mapping und präziser Szenenerkennung für realitätsgetreue Aufnehmen in Profi-Qualität. Hierfür wird jedes Bild individuell analysiert und mithilfe modernster Bildberechnungs-Technologie angepasst, um einen klassisch ausgewogenen Fotografie-Look zu erzielen.

Der 50-MP-Hauptsensor der Phone (3a) Serie kann 64 % mehr Licht auf Pixelebene einfangen als jener des Vorgängermodells Phone (2a), was einer 300 % höheren Vollkapazität (Full Well Capacity) entspricht. Ergebnis: Aufnahmen mit mehr Tiefe, klaren Details und reduziertem Bildrauschen, selbst bei schwachen Lichtverhältnissen.

Darüber hinaus unterstützen alle vier Kamerasensoren der Phone (3a) Serie die Aufnahme von Ultra HDR-Fotos, während Haupt- und Frontkamera 4K-Videos inklusive Stabilisierung und Nachtoptimierung aufzeichnen.

Die Phone (3a) Serie wird am 4. März um 11:00 Uhr MEZ offiziell präsentiert. Interessierte können sich unter nothing.tech für Updates zum Launch registrieren.

Siehe auch: Im Test – Nothing Phone (2a) plus

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