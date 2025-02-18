Nothing Phone (3a) Serie setzt auf deutlich verbessertes Kamerasystem

Das neue Kamerasystem der Phone (3a) Serie wurde gegenüber dem Vorgängermodell Phone (2a) deutlich verbessert und um eine 50-MP-Periskopkamera mit 3-fachem optischem Zoom, 6-fachem In-Sensor-Zoom und 60-fachem Ultrazoom erweitert. Unterstützt durch einen KI-Algorithmus zur Schärfenoptimierung liefert die neue Periskopkamera des Phone (3a) detailreiche Makroaufnahmen und beeindruckende 70-mm-Porträtfotos auf dem Niveau eines Flaggschiff-Smartphones.

Bei der TrueLens Engine 3.0 setzt Nothing auf die Kombination aus leistungsstarker Hardware, KI-gestütztem Tone Mapping und präziser Szenenerkennung für realitätsgetreue Aufnehmen in Profi-Qualität. Hierfür wird jedes Bild individuell analysiert und mithilfe modernster Bildberechnungs-Technologie angepasst, um einen klassisch ausgewogenen Fotografie-Look zu erzielen.

Der 50-MP-Hauptsensor der Phone (3a) Serie kann 64 % mehr Licht auf Pixelebene einfangen als jener des Vorgängermodells Phone (2a), was einer 300 % höheren Vollkapazität (Full Well Capacity) entspricht. Ergebnis: Aufnahmen mit mehr Tiefe, klaren Details und reduziertem Bildrauschen, selbst bei schwachen Lichtverhältnissen.

Darüber hinaus unterstützen alle vier Kamerasensoren der Phone (3a) Serie die Aufnahme von Ultra HDR-Fotos, während Haupt- und Frontkamera 4K-Videos inklusive Stabilisierung und Nachtoptimierung aufzeichnen.

Die Phone (3a) Serie wird am 4. März um 11:00 Uhr MEZ offiziell präsentiert. Interessierte können sich unter nothing.tech für Updates zum Launch registrieren.

Siehe auch: Im Test – Nothing Phone (2a) plus