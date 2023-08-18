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Claudia Maag
18. Aug 2023
Lesedauer 2 Min.

Unzuverlässig

Nutzer berichten von Problemen mit externen SSDs von SanDisk

Nutzer berichten, dass die Geräte nicht mehr zuverlässig laufen und Betriebssysteme können nicht mehr darauf zugreifen.
© (Quelle: SanDisk/WD)

Offenbar funktionieren immer mehr externe SSDs von SanDisk nicht ordnungsgemäss. Nutzer berichten davon, dass das Betriebssystem nicht mehr auf die Datenträger zugreifen könne, wie heise.de berichtet. Die gesicherten Daten sind somit praktisch nicht mehr aufrufbar.

Dem Bericht zufolge liegt es nicht an der Hardware, sondern das Dateisystem zickt. Format und Betriebssystem würden keine Rolle spielen, wie auch Nutzerberichte auf Reddit und im SanDisk-Forum zeigen.

Firmware-Update nötig – SanDisk schweigt

Heise Online schreibt, dass auch die Webseiten «Arstechnica», «The Verge» und «Petapixel» selbst betroffen seien. Deren Presseanfragen sowie Berichte seien bisher von SanDisk ignoriert worden, auch eine Anfrage von Heise sei seit dem 10. August offen.

Immerhin informiert die SanDisk-Muttergesellschaft Western Digital (WD) auf einer Support-Seite. Dort wird erklärt, dass mehrere SSDs ein Firmware-Update brauchen.

Welche Produkte sind betroffen?

Das Problem soll die SSDs betreffen, die seit November 2022 produziert wurden.

Hier informiert SanDisk-Mutter WD darüber, dass externe SSDs eventuell ein Update brauchen

 © Quelle: WD/Screenshot/PCtipp.ch

Folgende Produkte sind laut WD betroffen:

  • SanDisk Extreme Portable 4 TB (SDSSDE61-4T00)
  • SanDisk Extreme Pro Portable 4 TB (SDSSDE81-4T00)
  • SanDisk Extreme Pro 2 TB (SDSSDE81-2T00)
  • SanDisk Extreme Pro 1 TB (SDSSDE81-1T00)
  • WD My Passport 4 TB (WDBAGF0040BGY)
  • Berichten zufolge scheint zusätzlich SanDisks Pro-G40 betroffen zu sein

PCtipp rät

Erstellen Sie unbedingt so rasch wie möglich ein zusätzliches Backup auf einer externen SSD oder Festplatte eines anderen Anbieters. Auf der Webseite können Sie per Suchfeld nachsehen, ob die eigene Seriennummer betroffen ist. Hier gehts zum Seriennummer-Lookup-Tool.

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