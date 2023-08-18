Nutzer berichten von Problemen mit externen SSDs von SanDisk

Offenbar funktionieren immer mehr externe SSDs von SanDisk nicht ordnungsgemäss. Nutzer berichten davon, dass das Betriebssystem nicht mehr auf die Datenträger zugreifen könne, wie heise.de berichtet. Die gesicherten Daten sind somit praktisch nicht mehr aufrufbar.

Dem Bericht zufolge liegt es nicht an der Hardware, sondern das Dateisystem zickt. Format und Betriebssystem würden keine Rolle spielen, wie auch Nutzerberichte auf Reddit und im SanDisk-Forum zeigen.

Heise Online schreibt, dass auch die Webseiten «Arstechnica», «The Verge» und «Petapixel» selbst betroffen seien. Deren Presseanfragen sowie Berichte seien bisher von SanDisk ignoriert worden, auch eine Anfrage von Heise sei seit dem 10. August offen.

Immerhin informiert die SanDisk-Muttergesellschaft Western Digital (WD) auf einer Support-Seite. Dort wird erklärt, dass mehrere SSDs ein Firmware-Update brauchen.

Welche Produkte sind betroffen?

Das Problem soll die SSDs betreffen, die seit November 2022 produziert wurden.