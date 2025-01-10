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Boris Boden
10. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

Oberklasse-Smartphones

OnePlus bringt das 13 und das 13R nach Europa

OnePlus vermarktet seine neue Flaggschiff-Serie auch in Deutschland: Das 13 ist bereits im Onlineshop des Herstellers erhältlich, der kleine Bruder 13R kommt demnächst. Die Schweiz geht leer aus.
© (Quelle: Oneplus)

Nach einem Verkaufsstopp ist die Oppo-Tochter OnePlus wieder mit Smartphones auf dem deutschen Markt zurückgekommen. Die Vermarktung erfolgt zunächst vor allem über den eigenen Online-Shop, in dem auch das neue Flaggschiff 13 jetzt angeboten wird. Das abgespeckte 13R soll demnächst folgen. In der Schweiz werden die Geräte offiziell nicht verfügbar sein.

Das OnePlus 13 hat ein 6,82-Zoll-Display mit einer dynamischen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und wird vom schnellsten Qualcomm-Chipsatz, dem Snapdragon 8 Elite, angetrieben. Der mit 6.000 mAh üppig dimensionierte Akku kann per Kabel mit 100 Watt oder drahtlos mit 50 Watt schnell geladen werden. Die rückwärtige Dreifachkamera wurde zusammen mit Hasselblad entwickelt. Sie hat eine 50-Megapixel-Hauptlinse sowie einen dreifachen optischen Zoom und einen Ultraweitwinkel. Die Selfiecam bietet 32 Megapixel.

Nur in Schwarz gibt es die Einsteigervariante mit 12 GB RAM und 256 GB Datenspeicher für 999 Euro. Die Version mit 16 und 512 GB kommt auch in Weiss und Blau für 1.149 Euro, wobei es zum Start einen Rabatt von 100 Euro und Zugaben wie eine Smartwatch gibt.

Den kleinen Bruder OnePlus 13R gibt es nur in einer Speichervariante in Schwarz oder Weiss mit 12 und 256 GB für 749 Euro. Er hat ein etwas kleineres Display mit 6,78 Zoll, einen 6.000-mAh-Akku der mit 80 Watt nur per Kabel lädt und mit dem Snapdragon 8 Gen 3 einen etwas älteren Prozessor. Die Dreifachkamera hat mit dem zusätzlichen Tele und Weitwinkel ein ähnliches Layout, verwendet aber schwächere Sensoren als das Topmodell.

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