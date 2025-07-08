OnePlus zeigt fünfte Generation seiner Mittelklasse

Während das Deutschland-Comeback der Mutter Oppo weiter auf sich warten lässt, verkauft OnePlus wieder Smartphones in Deutschland – vorwiegend über seinen Onlineshop. Dort gibt es jetzt auch die neue Mittelklasse der Chinesen mit den 5G-Modellen Nord 5 und Nord CE5.

Das Nord CE5 gibt es in Schwarz und einem Marmorlook für 299 Euro mit 128 GB Datenspeicher und für 50 Euro mehr mit 256 GB. Die Ausstattung umfasst ein 6,77-Zoll-Amoled-Display mit 2.392 x 1.080 Bildpunkten und 120 Hz Bildwiederholrate, einen MediaTek Dimensity 8350 Apex Achtkern-Prozessor, 8 GB RAM, einen MicroSD-Slot, eine 16-Megapixel-Selfiecam und einen 5.200 mAh-Akku, der mit 80 Watt geladen werden kann. Die rückwärtige Doppelkamera hat eine 50-Megapixel-Hauptlinse und einen 112-Grad-Weitwinkel.

In Grau, Eisblau und dem Marmorlook gibt es den grösseren Bruder Nord 5 für 449 Euro mit 8 GB RAM und 256 GB Datenspeicher oder für 499 Euro mit 23 und 256 GB. Das Display mit 6,83 Zoll minimal grösser, bietet aber eine variable Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz und eine Auflösung von 2.800 x 1.272. Ausserdem kommt der schnellere Snapdragon 8s Gen 3 zum Einsatz und es gibt drahtloses Laden mit 18 Watt, sowie eine 50-Megapixel-Selfiecam.

Wann und ob die Geräte in die Schweiz kommen, ist noch nicht bekannt.