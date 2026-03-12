Oppo entwickelt Technik für Falt-Smartphones weiter

Oppo kündigt mit dem Find N6 ein Falt-Smartphone der nächsten Generation an, das demnächst vorgestellt werden soll. Als erste Details haben die Chinesen einiges zu den Fortschritten verraten, die sie beim Display und dem Faltmechanismus erzielen wollen. So soll die Foldable-typische lästige Falte im aufgeklappen Innendisplay komplett entfallen. Die so genannte Zero-Feel-Crease-Technologie ist das Ergebnis einer neuen Scharnierkonstruktion.

Die Ebenheit eines faltbaren Displays wird im Wesentlichen durch die Oberfläche seiner inneren Stützstruktur bestimmt. Um Faltenbildung zu vermeiden, muss diese Struktur vollkommen eben sein. Dies zu erreichen, ist jedoch eine enorme Herausforderung, da es ein hohes Mass an Präzision erfordert, um die mikroskopisch kleinen Höhenunterschiede möglichst gering zu halten, die bei komplexen Scharnierkomponenten auftreten, insbesondere bei der Mittelplatte. Um dieses Problem zu lösen, verfügt das Find N6 über eine sogenannte Titanium Flexion Hinge der zweiten Generation – hergestellt mit einem 3D-Flüssigkeitsdruckverfahren, mit dem strukturelle Unregelmässigkeiten auf mikroskopischer Ebene beseitigt werden können.

Nach mehr als 20 Druck- und Verfestigungszyklen wird jede mikroskopisch kleine Lücke sorgfältig gefüllt und ausgeglichen. Durch das Glätten dieser Oberflächenunregelmässigkeiten reduziert der Prozess die Höhenabweichung des Scharniers vom Industriestandard von 0,2 mm auf nur 0,05 mm, was einer Reduktion um 75 Prozent entsprechen soll. Diese nahezu perfekte Ebenheit sorgt dafür, dass die Stützstruktur unter dem Display praktisch nicht zu erkennen ist und bildet die wichtige Grundlage für die Zero-Feel-Crease.

Um die Falte weiter zu minimieren, wurde die Gesamtarchitektur des Titanium Flexion Hinge der zweiten Generation grundlegend optimiert. Ein um 11 Prozent breiteres „Wassertropfen”-Design vergrössert den Faltradius und reduziert so die mechanische Belastung des Displaypanels während des Gebrauchs erheblich. Ergänzt wird dies durch den neuen Clover Balance Pivot, der eine um 20 Prozent höhere Stützkraft für eine stabilere und gleichmässigere Faltbewegung bietet. Zusammen mit einer starken Karbonfaser-Stützplatte bieten diese strukturellen Verbesserungen eine leichtere und dennoch stabilere Basis, die die plastische Verformung, die bei faltbaren Displays im Laufe der Zeit typischerweise auftritt, wirksam neutralisiert.

Bei Falt-Displays haben viele Nutzer aber auch Sorgen wegen der Langlebigkeit. Der „Creep“ ist die mikroskopische Verschiebung der inneren Schichten, die auftritt, wenn ein Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird, wodurch sich die Falte allmählich vertieft. Um dieses Problem zu lösen, verfügt das Find N6 über Auto-Smoothing Flex Glass, ein speziell entwickeltes Material, das die Integrität und dauerhafte Ebenheit des Displays über Jahre hinweg bei intensiver Nutzung aktiv bewahrt.

Im Vergleich zu herkömmlichem ultradünnem Glas (UTG) ist dieses fortschrittliche Material um 50 Prozent dicker, wodurch sich die Formrückstellung um fast 100 Prozent verbessert und die Verformungsbeständigkeit um 338 Prozent erhöht. In Kombination mit dem Titan-Flexionsscharnier der zweiten Generation fungiert das Auto-Smoothing Flex Glass als strukturelle Feder. Beim Aufklappen sorgt die Elastizität des Glas dafür, dass das Display auf natürliche Weise „zurückspringt“, wodurch Klebstoffverformungen effektiv geglättet und mögliche Verformungen gestoppt werden, bevor sie dauerhaft werden. Laut Tests des TÜV Rheinland reduziert das Find N6 durch die Kombination von Auto-Smoothing Flex Glass mit dem Titanium Flexion Hinge der zweiten Generation die langfristige Faltenbildung um bis zu 82 Prozent gegenüber seinem Vorgängermodell.

Das äussere Display besteht aus Nanokristallglas, das eine um 20 Prozent bessere Sturzfestigkeit bieten soll. Die Rückseite des Find N6 besteht aus einer Faser in Flugzeugqualität, die 43 Prozent dünner als herkömmliches Glas ist und somit ein schlankeres Profil bietet, aber in Aufprall- und Falltests deutlich widerstandsfähiger ist.