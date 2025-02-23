'Other'-Wert in ENUMs: Ein Aufruf zur Vorsicht

Ein Benutzer des API, der die Funktion GetWidgetFlavor aufruft und ein Mint-Widget erhält, sieht sich nun einem Dilemma gegenüber. Soll der Rückgabewert 'Mint' lauten oder wird dies die Kompatibilität mit bereits existierendem Code gefährden, der 'Other' erwartet?

Die Problematik besteht darin, dass der Begriff 'Other' impliziert, dass die ENUM vollständig ist. Der Rückgabewert 'Other' könnte für ältere Versionen des Codes als unerwartet und verwirrend angesehen werden. Chen empfiehlt daher, auf die Verwendung von 'Other' zu verzichten und stattdessen festzulegen, dass Werte, die nicht erkannt werden, als 'Other' betrachtet werden sollten.

Ein besserer Ansatz wäre es, die ENUM offen zu lassen und zu dokumentieren, dass der neue Wert 'Mint' zu einer separat definierten Kategorie zählt. Auf diese Weise können neue Implementierungen 'Mint' korrekt zurückgeben, während älterer Code die neuen Werte in einer selbst definierten 'Other'-Kategorie belässt.

Entwickler sollten also bei der Gestaltung ihrer APIs Vorsicht walten lassen.

Vorsicht bei der Implementierung von APIs mit other-Werten in Enums