Perfekte Symbiose

Panasonic steht seit Jahren für eine herausragende Bildqualität bei TVs. Auch die neuesten Modelle machen keine Ausnahme. Der aktuelle HCXProAIProzessor analysiert Bild und Ton in Echtzeit und optimiert automatisch alle Einstellungen. Für die perfekte Kalibrierung arbeitet Panasonic unter anderem mit der Filmindustrie zusammen. So sehen Sie Filme in der Bildqualität, welche die Filmstudios vorgesehen haben.

Alles an einem Ort

Dank des neu integrierten Amazon Fire TV ist der Zugang zu Ihren Lieblingsinhalten jetzt einfacher als je zuvor. Auf einem zentralen Startbildschirm finden Sie all Ihre Streaming-Dienste, LiveTV und Apps an einem Ort. Kein mühsames Hin- und Herschalten zwischen Anwendungen – und mit der praktischen MyApp-Taste rufen Sie ganz einfach Ihre Favoriten auf.

Mit personalisierten Empfehlungen finden Sie immer die passenden Inhalte, ohne lange suchen zu müssen. Fire TV lernt dabei Ihre Vorlieben kennen und schlägt Ihnen passende Sendungen und Filme vor. Zudem können Sie bis zu sechs Benutzerprofile anlegen – ideal, wenn mehrere Personen den Fernseher nutzen und jeder seine eigenen Watchlists und Einstellungen haben möchte