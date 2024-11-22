Powered by Panasonic
Perfekte Symbiose
Panasonic steht seit Jahren für eine herausragende Bildqualität bei TVs. Auch die neuesten Modelle machen keine Ausnahme. Der aktuelle HCXProAIProzessor analysiert Bild und Ton in Echtzeit und optimiert automatisch alle Einstellungen. Für die perfekte Kalibrierung arbeitet Panasonic unter anderem mit der Filmindustrie zusammen. So sehen Sie Filme in der Bildqualität, welche die Filmstudios vorgesehen haben.
Alles an einem Ort
Dank des neu integrierten Amazon Fire TV ist der Zugang zu Ihren Lieblingsinhalten jetzt einfacher als je zuvor. Auf einem zentralen Startbildschirm finden Sie all Ihre Streaming-Dienste, LiveTV und Apps an einem Ort. Kein mühsames Hin- und Herschalten zwischen Anwendungen – und mit der praktischen MyApp-Taste rufen Sie ganz einfach Ihre Favoriten auf.
Mit personalisierten Empfehlungen finden Sie immer die passenden Inhalte, ohne lange suchen zu müssen. Fire TV lernt dabei Ihre Vorlieben kennen und schlägt Ihnen passende Sendungen und Filme vor. Zudem können Sie bis zu sechs Benutzerprofile anlegen – ideal, wenn mehrere Personen den Fernseher nutzen und jeder seine eigenen Watchlists und Einstellungen haben möchte
Intelligente Schaltzentrale
Auch Gamer kommen auf ihre Kosten. Dank des «Game Mode Extreme» und Technologien wie 144-Hertz-Bildwiederholungsfrequenz erleben Sie eine flüssige und scharfe Darstellung. Ebenfalls praktisch: Mit Alexa können Sie nicht nur den Panasonic-TV per Sprache steuern, sondern auch andere smarte Geräte in Ihrer Wohnung – egal ob Überwachungskamera, Beleuchtung oder Heizung.
Live-TV und Aufnahmen
Ein weiteres Plus der neuen PanasonicFernseher ist die nahtlose Integration von Live-TV. Über den Penta-Tuner können Sie nicht nur TV-Signale via Satellit, Kabel oder Antenne empfangen, sondern auch IPTV nutzen. So geniessen Sie maximale Flexibilität beim Fernsehempfang. Und dank USB-Recording nehmen Sie Ihre Lieblingssendungen bequem auf.
Günstiger denn je zuvor
Panasonic bietet derzeit eine Cashback-Aktion auf ausgewählte Premium-Modelle an. Beim Kauf eines Panasonic-TVs mit integriertem Fire TV erhalten Sie bis zu 800 Franken des Kaufpreises zurück. Es gab also nie einen besseren Zeitpunkt, um einen «Panasonic TV Premium» zu kaufen.
Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Panasonic.
Kommentare