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Infomaniak SA
25. Okt 2024
Lesedauer 3 Min.

Powered by Infomaniak

Perfekte Websites ganz einfach erstellen

Website-Baukästen wie WordPress, Wix oder Shopify existieren unzählige. Doch mit dem Site Creator von Infomaniak gibt es eine kompetente Schweizer Alternative. Mit ihr können selbst Laien professionelle Websites erstellen – in unter einer Stunde.
© (Quelle: Iinfomaniak)

Der Anbieter Infomaniak ist nicht nur fürs Webhosting, sondern auch für etliche kollaborative Lösungen bekannt, die eine ethische und lokale Alternative zu den bekannten Internetgiganten bieten. Mit Produkten wie Swisstransfer, kDrive oder kMeet konkurriert das Schweizer Unternehmen seit Jahren mit US-Anbietern, indem es eine Reihe kostenloser Produkte anbietet. Infomaniak verkauft oder analysiert aber im Gegensatz zu Konkurrenten wie Google & Co. keine personenbezogenen Daten.

Da ist es wenig überraschend, dass die Digitalexperten sich jetzt einem weiteren Bereich widmen: dem Erstellen von Websites. Seit 2023 können Sie dank Infomaniak ganz einfach und ohne Programmierkenntnisse professionelle Websites erstellen. Das alles ist durch einen innovativen Webbaukasten namens Site Creator möglich.

Infomaniaks Website-Baukasten ist dabei so intuitiv, dass selbst Laien ihn sofort verstehen. Damit erspart man sich stundenlanges Lesen von Anleitungen und kann stattdessen sofort loslegen. Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Egal, ob Portfolio-Website, ein Blog oder ein Onlineshop – mit dem Site Creator aus dem Hause Infomaniak lässt sich jede Idee umsetzen, auch mithilfe von künstlicher Intelligenz.

Unzählige Funktionen

Die einfache Handhabung zeigt sich bereits beim Öffnen des Website-Editors: Mit lediglich drei Schaltflächen lässt sich alles durch Drag&Drop-Elemente bedienen. Für einen schnellen Start stehen über 50 anpassbare Vorlagen zur Verfügung, Bild 1. Die Anpassung der Seite geschieht in Echtzeit und ohne mühsame Ladezeiten.

Der Site Creator unterstützt Sie auch bei Arbeiten wie Suchmaschinenoptimierung, Anbindung von Social-Media-Kanälen oder dem Newsletter-Versand. Selbst einen Video-on-Demand-Bereich oder eine Podcast-Sektion können Sie erstellen.

Bild 1: Mit dem Site Creator von Infomaniak stehen Ihnen mehr als 50 kostenlose Website-Vorlagen zur Verfügung

 © Quelle: Infomaniak

Die Vorteile

Doch weshalb sollte man nicht einen der unzähligen anderen, bewährten Website-Baukästen nutzen? Die Antwort liegt auf der Hand: Da Infomaniak ein Schweizer Unternehmen ist, kennt es die Bedürfnisse der Schweizerinnen und Schweizer bestens. Das zeigt sich unter anderem beim Thema Onlineshop: Ja, auch mit anderen Website-Baukästen können Sie Onlineshops erstellen, aber der Site Creator ist perfekt auf die Schweizer Onlinewelt abgestimmt. Das äussert sich beispielsweise durch die Zahlungsschnittstellen, die auch Schweizer Anbieter wie Twint und Postcard unterstützen.

Auch hinter den Kulissen bekommen Sie mit dem Site Creator Schweizer Qualität: Die Server von Infomaniak stehen in der Schweiz, dasselbe gilt für den Support. Und Sie müssen sich auch nicht um die Sicherheit und Updates Ihrer Website kümmern, wie es teilweise bei anderen Website-Baukästen der Fall ist.

Das kostet Site Creator

Pro Monat erhalten Sie den Site Creator von Infomaniak bereits ab Fr. 10.91 (ohne MwSt.). Dafür bekommen Sie nicht nur 250 GB Speicherplatz für Ihre Website, sondern auch 100 GB für Videos und Podcasts. Das reicht, um eine umfangreiche Website zu erstellen. Als wäre das nicht genug, ist im Abo auch noch der Versand von 1500 E-Mails für den Newsletter pro Monat inkludiert. Interessiert? Den Site Creator können Sie ganz risikolos und unverbindlich für 30 Tage kostenlos testen – unter: infomaniak.com/de/erstellen-sie-eine-website/site-creator.

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Infomaniak.  

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