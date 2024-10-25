Perfekte Websites ganz einfach erstellen

Der Anbieter Infomaniak ist nicht nur fürs Webhosting, sondern auch für etliche kollaborative Lösungen bekannt, die eine ethische und lokale Alternative zu den bekannten Internetgiganten bieten. Mit Produkten wie Swisstransfer, kDrive oder kMeet konkurriert das Schweizer Unternehmen seit Jahren mit US-Anbietern, indem es eine Reihe kostenloser Produkte anbietet. Infomaniak verkauft oder analysiert aber im Gegensatz zu Konkurrenten wie Google & Co. keine personenbezogenen Daten.

Da ist es wenig überraschend, dass die Digitalexperten sich jetzt einem weiteren Bereich widmen: dem Erstellen von Websites. Seit 2023 können Sie dank Infomaniak ganz einfach und ohne Programmierkenntnisse professionelle Websites erstellen. Das alles ist durch einen innovativen Webbaukasten namens Site Creator möglich.

Infomaniaks Website-Baukasten ist dabei so intuitiv, dass selbst Laien ihn sofort verstehen. Damit erspart man sich stundenlanges Lesen von Anleitungen und kann stattdessen sofort loslegen. Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Egal, ob Portfolio-Website, ein Blog oder ein Onlineshop – mit dem Site Creator aus dem Hause Infomaniak lässt sich jede Idee umsetzen, auch mithilfe von künstlicher Intelligenz.

Unzählige Funktionen

Die einfache Handhabung zeigt sich bereits beim Öffnen des Website-Editors: Mit lediglich drei Schaltflächen lässt sich alles durch Drag&Drop-Elemente bedienen. Für einen schnellen Start stehen über 50 anpassbare Vorlagen zur Verfügung, Bild 1. Die Anpassung der Seite geschieht in Echtzeit und ohne mühsame Ladezeiten.

Der Site Creator unterstützt Sie auch bei Arbeiten wie Suchmaschinenoptimierung, Anbindung von Social-Media-Kanälen oder dem Newsletter-Versand. Selbst einen Video-on-Demand-Bereich oder eine Podcast-Sektion können Sie erstellen.